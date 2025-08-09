El Ministerio Público denunció a dos exfuncionarios implicados en el caso Tren Eléctrico por presuntamente haber cometido delito de colusión al recibir pagos de coimas de Odebrecht entre los años 2009 y 2011.

El Equipo Especial Lava Jato formalizó su acusación fiscal contra Raúl Torres, exdirector de Provías Nacional; y Oswaldo Plasencia, exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y entonces asesor del ministro de Transportes y Comunicaciones Javier Cornejo.

Según la fiscalía, ambos cometieron el delito d colusión por presuntamente haber recibido coimas a cambio de otorgar la buena pro del Tren Eléctrico a la empresa Odebrecht como parte de un consorcio integrado por la brasileña y la firma GyM en las licitaciones 03-2009 y 01-2011.

La investigación del Ministerio Público apunta a que Odebrecht realizó estos pagos ilícitos en la etapa preliminar y durante el proceso de selección y suscripción del contrato, en medio de reuniones de coordinación con estos dos funcionarios y el entonces presidente Alan García.

“Con esta acusación, suman 28 las presentadas por el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para el respectivo control de legalidad”, detalló el Ministerio Público este 9 de agosto.