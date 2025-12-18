El Equipo Especial Lava Jato presentó su acusación contra el empresario Gonzalo Monteverde y otros seis involucrados en el caso Odebrecht, así como a 21 personas jurídicas, por presunto delito de organización criminal y lavado de activos, entre otros.

El requerimiento acusatorio del fiscal José Domingo Pérez fue entregado este 18 de diciembre ante el Poder Judicial y solicita 33 años de prisión efectiva contra Monteverde.

Adicionalmente se denunció a seis personas naturales, entre las que resaltan María Isabel Carmona, Sara Andrade, Karla Ganoza y otros, con penas que van desde los 13 a 33 años.

De igual modo, se ha solicitado la disolución de 21 personas jurídicas como Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC, Isagon SAC, entre otros.

Los hechos denunciados consideran que Monteverde, a través de sus empresas, era generado de flujos de dinero ilícito para el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como la caja 2, además de montos destinados para la caja chica en efectivo de esta firma brasileña en el Perú.

También se considera que esta organización criminal recibió dinero ilícito que Odebrecht que se utilizaba para pagar los sobornos y los aportes a las campañas políticas, entre ellas los montos que habría recibido Fuerza Popular en el 2011.

Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona tienen orden de captura nacional e internacional desde el 2019. A través del Programa de Recompensas, se ofrece el beneficio económico de medio millón de soles por la ubicación del empresario Gonzalo Monteverde, sindicado como el operador financiero de pagos ilícitos de la compañía brasileña Odebrecht en el Perú.