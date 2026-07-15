El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) renovó la conformación de su Tribunal de Ética para el periodo 2026-2028, luego del proceso electoral realizado por un comité integrado por representantes de medios asociados y personalidades independientes.

Como vocales titulares fueron elegidos los periodistas y abogados Eduardo Guzmán, Erick Iriarte Ahon, Jack Lo, Laura Puertas y Renato Canales Montoya, mientras que Armando Canchanya e Isabel Rengifo asumirán como vocales alternos. La sesión de instalación se realizó en la Universidad Ricardo Palma, institución asociada al Consejo de la Prensa Peruana.

En su primera sesión, celebrada el 15 de julio, el nuevo Tribunal eligió a Erick Iriarte Ahon como presidente y a Renato Canales Montoya como vicepresidente.

Será la segunda ocasión en que Iriarte presida este órgano, cargo que también desempeñó durante el periodo 2024-2026.

El Tribunal de Ética es un organismo independiente y autónomo del CPP cuya principal labor es resolver solicitudes de rectificación y quejas relacionadas con presuntas vulneraciones a la ética periodística en los medios asociados —o en aquellos que acepten su competencia—, además de emitir pronunciamientos públicos sobre casos de especial relevancia para la libertad de prensa y la autorregulación del ejercicio periodístico.

“Los mecanismos de autorregulación periodística son fundamentales para canalizar las opiniones y dudas de la ciudadanía en relación a la cobertura de los medios de comunicación. Cobran especial importancia en contextos electorales, como ocurre este año en el Perú”, señaló Erick Iriarte tras asumir la presidencia.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a utilizar este canal y exhortó a los medios, en particular a los digitales, a someterse a la competencia del Tribunal para resolver eventuales conflictos éticos con sus audiencias.

Por su parte, el director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar Zimmermann, resaltó la trayectoria de los nuevos integrantes del Tribunal y afirmó que su designación constituye “una nueva apuesta por la autorregulación e institucionalidad periodística”, especialmente en un escenario de alta polarización.

El Consejo de la Prensa Peruana también agradeció la labor desarrollada por los integrantes del Tribunal saliente: Claudia Izaguirre, José Ugaz, Luz María Elguero y Marilú Wiegold. Informó, además, que los casos recibidos durante el periodo de renovación serán evaluados por la nueva gestión en las próximas semanas.

Finalmente, el CPP recordó que cualquier ciudadano puede presentar gratuitamente una solicitud de rectificación o una queja ante el Tribunal de Ética, a través de la plataforma habilitada para ese fin.