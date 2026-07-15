Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. (Foto: CPP)
Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. (Foto: CPP)
Por Redacción EC

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) renovó la conformación de su Tribunal de Ética para el periodo 2026-2028, luego del proceso electoral realizado por un comité integrado por representantes de medios asociados y personalidades independientes.

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