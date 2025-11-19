El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo que el Gobierno todavía no ha tomado posición sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027.

“El gobierno todavía no ha tomado posición como tal. Esto se tiene que discutir en el consejo de Ministros escuchando a expertos en uno y otro lado”, respondió este miércoles en declaraciones a RPP.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Álvarez insistió en que el Gabinete va a escuchar los informes de los técnicos antes de fijar una posición.

“Presumiblemente en el pleno, de acuerdo a los grupos político que apoyaron a la comisión, se presume que va a alcanzar los votos necesarios para ser aprobado en el pleno. Ante eso, el Consejo de Ministros acompañando al presidente de la República tomará las acciones del caso”, agregó.

Este martes, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó este martes 18 ampliar el Reinfo hasta diciembre del 2027, con cargo a redacción, y con el respaldo de 17 miembros del grupo de trabajo de diversas bancadas.

Al respecto, el primer ministro dijo que corresponde al Poder Legislativo actuar separando “la paja del trigo”, al recordar que un grupo de mineros fue apartado del Reinfo porque estaban operando “de manera maliciosa” y sin intención de formalizarse, sino para ganar tiempo y poder operar de forma clandestina.

“Este grupo numeroso no puede acogerse al Reinfo y por eso que nosotros señalamos que, de alguna manera, tenía que sincerarse. Hay que llevar el sentido común y la verdad, no podemos seguir engañando a la población, a la opinión pública continuamente y tratando de ejercer política mediante subterfugios”, exhortó.

“La idea central es que el Congreso, el pleno del Congreso, enfrente con verdad la situación actual y separe la paja del trigo. No es que Reinfo no sirva para nada, o que todo el mundo ingrese y aproveche el Reinfo. Hay un grupo malicioso que es minería ilegal y que va a continuar siendo ilegal y le conviene ese Reinfo y hay otro grupo que sí puede aprovecharlo”, acotó.

Ernesto Álvarez precisó que, actualmente, hay unos cinco mil mineros que sí podrían lograr formalizarse a través del Reinfo, aunque insistió que el efecto final de este proceso ha sido minoritario.

“De acuerdo a estudios expuestos, existen para el próximo año aproximadamente 5 mil mineros artesanales y pequeños, informales, que están en condiciones de incorporarse al registro nacional de formalización”, aseguró.