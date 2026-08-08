Ernesto Álvarez señaló que correspondía otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez. (Foto: Ministerio de Justicia)
Ernesto Álvarez señaló que correspondía otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez. (Foto: Ministerio de Justicia)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, afirmó que el Estado peruano mantiene la facultad legal de requerir el retorno de Betssy Chávez desde México a través de una extradición, pero saludó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México.

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