El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó que el Poder Judicial haya emitido sentencias de prisión efectiva contra exmandatarios como Pedro Castillo y Martín Vizcarra esta semana, ya que esto revela una lucha contra la impunidad que genera indignación en la población.

En declaraciones a TVPerú, el primer ministro resaltó que estas noticias generan una doble lectura. “En primer lugar, lamentar que en un país como el nuestro que exige desarrollo, estabilidad, credibilidad y confianza a los ciudadanos, tengamos a un número sorprendente de expresidentes, exjefe de Estado elegidos por el pueblo en la cárcel o procesados o condenados”, resaltó.

“Pero la otra lectura indica que, a pesar que estas personas tienen cierto nivel de poder político, el Poder Judicial ha logrado obtener sentencias y eso habla de que tenemos un poder Judicial y un Ministerio Público con muchos defectos, como todo el Estado, pero que al final de cuenta cumple su rol evitando la impunidad”, agregó.

Las recientes sentencias judiciales contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo fueron emitidas con apenas un día de diferencia y han resultado en condenas de prisión efectiva para ambos exmandatarios.

En el caso de Martín Vizcarra, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 14 años de prisión efectiva por delitos de corrupción al haber recibido sobornos por un total de 2,3 millones de soles a cambio de la concesión de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.

Por su parte, Pedro Castillo fue sentenciado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva, responsable del delito de conspiración para cometer una rebelión fallida, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Junto a él, la ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro Willy Huerta recibieron la misma condena, mientras que Aníbal Torres fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel.

Sobre la situación de Betssy Chávez, actualmente prófuga de la justicia y asilada en la Embajada de México, Ernesto Álvarez recordó que, si bien genera indignación la búsqueda de impunidad a través de convenios internacionales, el Perú debe respetarlos.

“El Perú como Estado soberano necesita cumplir ciertos procedimientos y ciertos convenios. Por eso el canciller (Hugo de Zela) ha diseñado ya la estrategia para solicitar modificaciones o adaptaciones a la realidad en estos convenios internacionales en aras que no constituyan un elemento de impunidad de personas procesadas o condenadas por jueces de manera regular”, acotó.