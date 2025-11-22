El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, negó que el objetivo del Gobierno sea afectar la libertad de prensa, ante las críticas contra el pedido de facultades para legislar sobre seguridad ciudadana, donde se incluye una propuesta para sancionar penalmente la difusión de información reservada de investigaciones policiales y judiciales.

“No existe ninguna voluntad de atacar o de indisponerse con la prensa. Todo lo contrario. Cuando tengamos que redactar el decreto legislativo, vamos a convocar a periodistas para que puedan revisar los borradores y ellos mismos puedan hacer sus sugerencia y recomendaciones”, señaló este sábado a RPP.

El primer ministro se pronunció ante las críticas contra el pedido de facultades del Ejecutivo al Parlamento donde se propone “incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales”.

Según Álvarez, el objetivo busca sancionar a quienes ponen en riesgo las investigaciones policiales y judiciales y promover la impunidad de bandas organizadas, criminales y secuestradores, entre otros,.

“Lo que se quiere es evitar que en las próximas oportunidades no exista sanción penal para aquellas personas que alertan a los investigados o a aquellas personas que deben ser detenidas por la fuerza pública en un procedimiento judicial o policial, y que escapan a la justicia por la delación, la infidencia de mandos, de autoridades o de personas de inferior jerarquía”, aseguró.

El premier advirtió que revisaron la legislación actual y encontraron que solo hay sanciones administrativas pero no penales para este tipo de casos. “Esto no pude estar ocurriendo”, resaltó.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se pronunció en contra de la propuesta del Ejecutivo y expresó su profunda preocupación ante la solicitud de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo, ya que perciben que este planteamiento es una amenaza directa al ejercicio de la prensa y al acceso a datos de interés público.

Según la presidenta de la ANP filial Lima, Jeanette Pérez Osorio, una redacción “abierta y ambigua” en el proyecto puede convertirse en un mecanismo para “restringir el trabajo de la prensa” y “limitar el derecho ciudadano a estar informado”. El gremio advierte que, al no delimitar con precisión qué tipo de información quedaría protegida, la difusión de procesos en curso de evidente interés público podría interpretarse como una infracción.

Pérez Osorio enfatizó que el periodismo cumple un rol democrático esencial al fiscalizar al poder, y sentenció que “no se puede perseguir al mensajero”.

Ernesto Álvarez evitó precisar el tipo de información que el Gobierno busca proteger a través de las nuevas leyes que puedan emitir una vez que el Parlamento les otorgue facultades. “Eso va a obedecer a un trabajo técnico entre el Ministerio de Justicia, asesores de la PCM y comunicadores sociales que tengan prestigio y relevancia en los medios de comunicación principales del país”, garantizó.