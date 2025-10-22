El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo que la minería artesanal requiere “mayor tiempo” para poder formalizarse, al ser consultado sobre la posibilidad de que se amplíe la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tal y como están planteando varios congresistas.

“Esto está sujeto a un estudio por parte del Congreso porque, ahora, está en manos del Congreso. Pero el gran problema es que, si se renueva el Reinfo, es un incentivo para mineros ilegales, pero la minería artesanal necesita mayor tiempo para poder intentar formalizarse”, explicó.

En declaraciones a la prensa desde Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el primer ministro advirtió que la formalización minera es un problema complejo porque se debe promover la formalización sin incentivar a los ilegales.

“Tenemos que proponer porque este es un gobierno provisional, y dejar las bases al siguiente gobierno que surja de la voluntad popular la necesidad de reformar, de reorganizar la principal riqueza que tiene nuestro país”, replicó.

Actualmente hay al menos dos proyectos de ley planteados en la Comisión de Energía y Minas que proponen ampliar el plazo de vigencia del Reinfo para fines del 2028 y mediados del 2029 respectivamente.

Todo esto, en un contexto de una protesta de mineros informales y artesanales que han bloqueado desde el lunes 20 de octubre sectores de la Av. Abancay, mientras exigen anular la eliminación de registros de mineros informales y ampliar el plazo del Reinfo hasta por cinco años.

Ernesto Álvarez, esta mañana en declaraciones a Panamericana, justificó que se permita a los sectores de mineros bloquear la vía pública luego que, la semana pasada, se registraran incidentes con manifestantes contra el gobierno de José Jerí que dejaron como saldo un muerto y varios heridos.

“Ellos no están actuando de manera violenta. Se trata de un reclamo bajo su perspectiva absolutamente legítima que tiene que ser atendida, no solo por el Congreso, sino también por el Gobierno (...) en este caso no puede ejercerse ninguna represión”, explicó en la entrevista.