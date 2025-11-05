El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, viajará en representación del mandatario, José Jerí, a la toma de mando del nuevo jefe de Estado de Bolivia que se llevará a cabo el 8 de noviembre.

La resolución suprema 266-2025-PCM publicada este miércoles en el boletín de normas legales de El Peruano autoriza el viaje del primer ministro entre los días 7 y 9 de noviembre.

El texto indica que esta visita fortalecerá las relaciones bilaterales y reafirmará el más alto nivel de compromiso del Perú para promover el diálogo político y coordinaciones bilaterales.

También precisan que el Ejecutivo recibió una carta de invitación a José Jerí por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia para que participe en la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial de dicho país.

El evento será el 8 de noviembre en La Paz, cuando Rodrigo Paz, quien fuera senador del Partido Demócrata Cristiano, asumirá el cargo de nuevo presidente de la República de Bolivia.

Ernesto Álvarez también participará en una reunión de trabajo con miembros de la Embajada del Perú en La Paz el 7 de noviembre aprovechando su paso por Bolivia.

Finalmente, la resolución precisa que en total el viaje de Álvarez costará 2.654 dólares entre pasajes aéreos y viáticos y que, durante su ausencia, su despacho quedará encargado al ministro de Defensa, César Díaz Peche.

El Gobierno también publicó autorizaciones para que otros dos ministros salgan del Perú en actividades oficiales en los próximos días: el canciller Hugo de Zela irá a Colombia del 8 al 11 de noviembre, y la ministra Teresa Mera de Comercio Exterior y Turismo lo hará a Melbourne, Australia, del 17 al 22 de este mes.