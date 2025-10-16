El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo que los actos violentos que se registraron en las protestas del 15 de octubre son responsabilidad de un grupo radicalizado que busca llegar al poder y derrocar al gobierno de transición de José Jerí.

En declaraciones difundidas por la PCM, aseguró que la actuación de “los violentistas fue en procura de la caída de un gobierno de transición”.

“Ni siquiera es un gobierno de un partido o que tenga un programa definido o una posición ideológica. Al contrario, es un gobierno que aspira únicamente a entregar la institucionalidad del Perú a quien el pueblo decida a partir del proceso electoral de abril que es la primera vuelta”, agregó.

Declaraciones del primer ministro

El primer ministro visitó a un grupo de policías heridos que se encuentran internados en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz y sobre quienes dijo que fueron víctimas de ataques de violentistas.

“Durante el día hubo un ejercicio legítimo del derecho a la protesta, pero que degeneró en la noche con un grupo de violentistas organizados en brigadas, provistos de cascos, escudos, bombas molotov, piedras y mochilas con artefactos de dudosa procedencia que son denominados como pirotécnicos”, explicó.

Álvarez aseguró que la policía actuó de manera proporcional y procurando no herir a los manifestantes “en la medida de lo posible”.

“Es sospechoso y preocupante que un sector radicalizado del país, que es un sector pequeño y minoritario que procura hacerse de un gobierno a través de la violencia, siguiendo una especie de franquicia ya desarrollada, no solo en nuestro país sino en otros países de Latinoamérica”, advirtió el titular de la PCM para hacer un llamado a impedir que este tipo de actitudes tenga éxito. “No lo podemos permitir”, recalcó.