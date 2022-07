El pleno del Congreso rechazó por mayoría la firma del acuerdo para que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se lleve a cabo en Lima en el mes de octubre luego que Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) cuestionara la inclusión del concepto de “baño neutro”.

La resolución legislativa que proponía aprobar la celebración de la Asamblea General de la OEA fue rechazada con 55 votos en contra, 44 a favor y 16 abstenciones. Las bancadas que votaron en bloque contra este evento fueron Fuerza Popular y Renovación Popular con sus 22 y 9 votos respectivamente.

El texto cuestionado está en el numeral 1.3 del anexo 2 del acuerdo con la OEA donde se indica que “se deberá proporcionar, además de baños comunes, baños individuales y baños neutros”.

Argumentos de Ernesto Bustamante

La decisión fue tomada luego que, en varias exposiciones en el debate del pleno de este jueves 14 de julio, Bustamante cuestionara la inclusión de un artículo en un anexo del acuerdo internacional.

“Es mi obligación decir que la inclusión del concepto de qué baños debe haber como parte del acuerdo, significaría que, según el artículo 55 de la Constitución, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”, aseguró.

“Osea, que se coloque el concepto de la introducción de baños dentro de un acuerdo internacional automáticamente introduce la existencia de baños trans y baños neutros y baños comunes en el derecho interno peruano”, agregó.

Para el congresista fujimorista, si el Congreso aprueba un acuerdo con este texto, “más adelante una autoridad local podría usar esta prevalencia para decir que en su jurisdicción, en un restaurante, se deben tener este tipo de baños”.

Según Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo, los “baños neutros” son solicitados por la OEA en relación a la “identidad de género de los participantes de la asamblea”.

El legislador aseguró que la OEA puede exigir baños neutros de manera paralela y fuera del acuerdo que requiere la aprobación del Congreso. “Si quieren hacer baños, que los contraten por su cuenta cuando vengan, pero que no lo metan en el convenio porque le confiere derecho interno al Perú”, indicó.

Responde críticas

Las posturas de Ernesto Bustamante y de quienes respaldaron su posición en contra del acuerdo para la asamblea de la OEA generaron críticas desde diversas bancadas, incluyendo Avanza País, Juntos por el Perú y los no agrupados del Partido Morado.

Ernesto Bustamante volvió a hacer uso de la palabra para asegurar que no busca atacar a “personas que tengan una orientación sexual distinta de las clásicas”. “Yo tengo amigos que tienen esas orientaciones. Yo no tengo esa orientación pero eso no las hace ni menos ni más que a mí”, comentó.

“No queremos que se modifique nuestro derecho interno introduciendo un concepto que merecería una discusión aparte. Esta no es la forma de meter el concepto de identidad de género, ideología de género que yo respeto [...] A mi parecer no es correcto introducir un concepto tan complejo como la ideología de género y que realmente debemos impulsar pero desde otros ángulos, metiéndolo de contrabando aquí”, concluyó antes de la votación.