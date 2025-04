Le pregunté al propio Bustamante si, en efecto, sintió que la estaba regando. “Fue un tic científico, cuando uno quiere ser exacto. Tampoco creo que haya una condición biológica en los hombres que los ligue a la ciencia”.

A ver, a ver, a ver. O sea, ¿no crees que haya una condición biológica que disminuya, que marque una carencia de las mujeres respecto de los hombres y respecto de la ciencia? “No lo creo y lo dije más adelante, pero se sacó la primera frase de contexto”.

La afirmación respecto de los hombres la dijo en otro pasaje de su intervención. Si lo hubiera dicho de inmediato, sacaba la pata y conjuraba la batahola. En lo que se viralizó quedó el retintín de esas palabras que parecen condenar a las mujeres al ostracismo de las ciencias exactas. Saltaron las ONG feministas, saltó el Ministerio de la Mujer, saltó Fabiola León Velarde, científica ex rectora de la Universidad Cayetano Heredia y ex presidenta del Concytec (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). Fue precisamente, un sucesor de ella, Sixto Sánchez, quien habló en la comisión congresal y provocó la intervención de Bustamante.

Sánchez dijo que, de acuerdo a un informe del Ceplan (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico), tenemos alrededor de un tercio de mujeres científicas y para el 2050 debe haber la mitad. Aunque no sugirió ningún proyecto de ley o política pública de cuotas de género o acciones afirmativas, ni se discute algo parecido en el Congreso; Bustamante sintió que por ahí iba la cosa y dijo lo que dijo.

Ciencia inexacta

“No creo en cuotas de género. En el Perú necesitamos muchos científicos, no me importa si el 80% son mujeres y el 20% hombres o viceversa”, me dice Ernesto. No ha pedido disculpas desde el martes del viral ¿Por qué no te disculpas ante quien oyó lo que oyó y se siente ofendido u ofendida? “No ha habido ninguna intención de ofender a nadie, por lo tanto no hay disculpas que pedir”. Es terco, eh, y hay jactancia de incorrección política y arrogancia de ciencia exacta en lo que dice. Lo reconoce. Es un conservador, aunque él me dirá que eso es inexacto. Así parecido pasó cuando declaró, en el frenesí pospandémico del 2021, que la vacuna de Sinopharm “produce más Covid 19 que un placebo” y que era “agua destilada”; en base a cifras presentadas de forma incorrecta. No se excusó, se cerró en que interpretó la data. La incorrección política de las redes se desató contra él y le chantaron un perverso ‘Dr. Pichi’ que reapareció como ‘trending topic’ en X el miércoles pasado.

El irreductible Bustamante milita en la bancada fujimorista, la más disciplinada del Congreso. No le han pedido explicaciones, según me cuenta, y probablemente no se las pidan. Les bastarán las que ha dado en entrevistas. Por lo general, vota con ellos aunque no le simpatice la decisión colectiva y en espera de ser correspondido con el respaldo de la bancada cuándo él presenta algún proyecto -“así es la política” me dice, y es verdad-; pero algunas veces deja constancia de su discrepancia. Por ejemplo, defendió a Juan José Santiváñez. El día de la votación se ausentó por una licencia médica, pero en el debate previo dijo que se oponía a la censura alentada por su bancada.

Fuerza Popular hizo click con Bustamante cuando lo oyó lidiando contra las pruebas rápidas en la pandemia del 2020. Como biólogo experimentado -tiene 73- que ha trabajado en varios laboratorios; le sublevó que se insistiera en unos tets que no eran adecuados para prevenir la expansión focalizada del Covid. Tenía razón y obligó a que el gobierno de Vizcarra admitirá que no hacía lo mejor pero era lo que tenían en la mano. No fue así con el caso de las vacunas pues había una sed nacional de aquellas; pero ya estaba enrolado en la política y se quedó en ella a su manera.

La ONG Manuela Ramos dice que en este episodio no hay ciencia sino machismo. Para que vean que los prejuicios, sino están en los dichos literales, están en las actitudes conservadoras con las que se pronuncian y defienden. El machismo se cuela por todas partes y hasta se convierte en la inexactitud de las ciencias exactas.