Se trata de las firmas Soluciones Estructurales S.A.C., Escarcena S.A.C. y Gate Gourmet Perú S.R.L., que aparecen en la relación de alrededor de 100 compañías a las que Essalud tramitó con celeridad la cancelación de deudas contraídas en la pandemia del COVID-19, de acuerdo con la lista de “expedientes pagados por la Gerencia Central de Gestión Financiera” de la entidad, a la que este Diario accedió.

En esa nómina figura Aionia Technology Corporation S.A.C., a la cual se le abonó de forma irregular S/41 millones en febrero último. Por este hecho, la fiscalía investiga a Orellana, al exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén y a la exasistenta presidencial Grika Asayag.

Los desembolsos fueron tramitados y atendidos con prioridad por un grupo de trabajo creado por Orellana el 29 de noviembre (tres semanas después de asumir el cargo) mediante la Resolución de Presidencial Ejecutiva 1210-PE-Essalud-2022.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva de Essalud que aprueba la creación de un grupo de trabajo para atender y priorizar la cancelación de deudas contraídas durante la pandemia.

Entrevistado por este Diario en mayo pasado, el ahora exjefe de Essalud afirmó que la suma total de la deuda ascendía a S/500 millones, la cual se originó cuando Fiorella Molinelli era presidenta ejecutiva de la entidad, en el gobierno de Martín Vizcarra.

“Los proveedores intentaban cobrar de todas las maneras habidas y por haber. Desde manifestaciones, presiones a nivel congresal, político. […] En ese contexto, se formó un grupo de trabajo para poder hacer la regularización […] y empezamos a hacer los pagos”, dijo Orellana.

Al respecto, el gerente central de Gestión Financiera de Essalud, Publio Román, declaró a la fiscalía que en enero de este año, cuando Dina Boluarte ya gobernaba, el referido grupo de trabajo acordó que “el proceso de pago de esas deudas tuviera una duración máxima de 72 horas [tres días]”.

“Ese fue el motivo por el que se dio celeridad al desembolso de S/41 millones [para Aionia Technology Corporation S.A.C.]; celeridad que también tuvimos en otros pagos efectuados”, sostuvo Román.

Declaración del gerente central de Gestión Financiera de Essalud, Publio Román.

Esquemas similares

Según documentación financiera de Essalud, Soluciones Estructurales cobró S/2,3 millones en dos abonos realizados entre noviembre y enero reciente, por el servicio de alquiler de estructuras metálicas para instalar hospitales temporales en Huánuco y Lambayeque, destinados a pacientes con COVID-19.

Registro de pago de Essalud a la empresa Soluciones Estructurales.

De acuerdo con seis informes del órgano de control, emitidos entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021, la compañía ha ocasionado perjuicios a Essalud por S/6,6 millones en total, en dependencias ubicadas en Huánuco, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua y Piura. El monto incluye las penalidades inaplicadas, cuya suma es de S/908.851.

Soluciones Estructurales, que tuvo como gerente general a Daniel Byrne Labarthe, primo del ex primer ministro Salvador del Solar, logró contratos con Essalud por más de S/82 millones entre mayo del 2020 y febrero del 2022. Antes, del 2011 al 2019, había logrado adjudicaciones por S/18 millones en otros entes públicos, según registros oficiales.

La empresa comenzó a obtener esas contrataciones en Essalud en la gestión de Molinelli como presidenta ejecutiva. Del Solar y ella fueron compañeros del Gabinete del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Conclusiones de uno de los informes de Contraloría respecto al servicio de Soluciones Estructurales S.A.C.

En tanto, Escarcena S.A.C. recibió S/4,2 millones del Seguro Social en enero último, por concepto de alquiler de estructuras metálicas destinadas a establecimientos de salud en Cajamarca y Lambayeque. En diciembre del 2020, la contraloría determinó que había causado pérdidas por S/300.000 en la red asistencial Ayacucho. Entre el 2020 y 2022, la compañía logró adjudicaciones de Essalud por S/19,8 millones en total.

Expediente de pago de Essalud a la empresa Escarcena S.A.C.

Informe de Contraloría sobre el servicio brindado por Escarcena S.A.C.

Respecto a Gate Gourmet Perú S.R.L., en diciembre pasado el Seguro Social desembolsó S/2,5 millones a nombre de esta proveedora que dio el servicio de alimentación para el personal y pacientes de la Villa Panamericana, en Lima. En abril del 2023, el órgano de control concluyó que Essalud habría favorecido a esta empresa en la adjudicación de un contrato por S/3,5 millones y que se ocasionó un perjuicio de S/246.349 a la entidad.

Gate Gourmet Perú obtuvo contratos con el Seguro Social por S/37 millones, en el 2020 y 2021.

Registro del pago de Essalud a Gate Gourmet Perú.

Informe de Contraloría sobre el servicio brindado por Gate Gourmet Perú.

En total, las tres firmas mencionadas lograron contratos con Essalud que suman S/138,8 millones.

Sospechosos comunes

En los informes de la contraloría sobre las tres empresas, el órgano de control identificó y estableció las responsabilidades de unos 40 funcionarios de Essalud, que tuvieron relación con los hechos que causaron pérdidas a la institución.

Aunque la mayoría laboraba en dependencias de la institución en el país, varios de esos funcionarios tenían cargos en la sede central de Essalud, en Lima. Entre ellos están Fiorella Molinelli y Alfredo Barredo Moyano, la exjefa y el ex gerente general de la institución.

En julio del 2021, Molinelli y Barredo, así como otras personas, fueron implicados en el caso de la presunta red criminal El Club de las Farmacéuticas. Un equipo de la fiscalía y de la policía allanó sus viviendas por presuntamente haber realizado compras irregulares durante la pandemia.

En ese momento, el Ministerio Público sindicó a Molinelli como cabeza de la supuesta organización ilegal que habría realizado adquisiciones con un sobrecosto de más de S/18 millones. Días después de la intervención fiscal, renunció al cargo en Essalud, el cual ocupaba desde marzo del 2018. Ella ha rechazado las imputaciones en su contra.

Entrevistado por este Diario, el vicecontralor de Control Sectorial y Territorial, Luis Robas, dijo que en el caso de Soluciones Estructurales “no solo hubo problemas sobre incumplimientos en la entrega, sino que durante la ejecución contractual estos problemas no fueron solucionados. Incluso en algunas situaciones se tuvo que invertir recursos del propio Essalud para solucionar los problemas causados por el proveedor”.

El vicecontralor de Control Sectorial y Territorial, Luis Robas Sánchez. Foto: Hugo Pérez / Hugo

Enfatizó la relevancia de cumplir con las condiciones y plazos por parte de las empresas, sobre todo durante la pandemia, pues “el Estado necesitaba expandir su capacidad de respuesta en plena crisis sanitaria”.

El gerente legal de Soluciones Estructurales, Renán Mantilla, negó que la compañía haya incumplido con los términos de los contratos suscritos con Essalud. No obstante, refirió que les cobraron diferentes penalidades “en la mayoría de facturas”.

Consideró que los informes de la contraloría “no tienen el sustento necesario. […] Finalmente, son temas muy complementarios y no sustanciales”. Además, rechazó que la compañía haya sido favorecida desde el Estado por la vinculación del ex gerente general Daniel Byrne con el ex primer ministro Salvador del Solar.

Este Diario buscó la versión de representantes de Escarcena S.A.C. y Gate Gourmet Perú S.R.L., pero se abstuvieron de declarar para este informe.

Respecto de las contrataciones de estas empresas durante su gestión en Essalud, Molinelli señaló a El Comercio que en los oficios de contraloría no se le ha atribuido ninguna responsabilidad. En relación con el informe sobre los servicios de Gate Gourmet Perú, donde sí es mencionada, indicó que el procedimiento en su contra fue archivado. “No corresponde a la presidencia ejecutiva de Essalud observar temas de índole administrativo”, remarcó.