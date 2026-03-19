Resumen

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El pasado 16 de marzo EsSalud remitió un oficio a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. (Foto: Essalud)
El pasado 16 de marzo EsSalud remitió un oficio a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

EsSalud se pronunció oficialmente luego de los reportes periodísticos que vinculan a la familia de la modelo Brunella Horna con presuntas irregularidades en la contratación del servicio de alimentación del Hospital Luis Heysen Incháustegui, en Chiclayo.

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