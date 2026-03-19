EsSalud se pronunció oficialmente luego de los reportes periodísticos que vinculan a la familia de la modelo Brunella Horna con presuntas irregularidades en la contratación del servicio de alimentación del Hospital Luis Heysen Incháustegui, en Chiclayo.

A través de un comunicado, la institución informó que el pasado 16 de marzo remitió un oficio a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, solicitando el inicio de las investigaciones sobre dicho proceso de contratación.

Asimismo, detalló que el Ministerio Público ya realizó diligencias el 18 de marzo en la Red Prestacional Lambayeque, donde se recabó el expediente correspondiente para esclarecer los hechos. Ese mismo día, la Contraloría General de la República también llevó a cabo una visita de control tanto a la red como al hospital involucrado.

Comunicado de EsSalud

En su pronunciamiento, EsSalud aseguró que viene colaborando activamente con las autoridades, facilitando toda la información requerida sobre el contrato del servicio alimentario, en cumplimiento del marco legal vigente.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia y con la prestación de servicios de calidad para los asegurados, en medio de la controversia generada por este caso.