El congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) indicó que las “instancias diplomáticas tienen que intervenir” para que Evo Morales “se conduzca como corresponde” y destacó que promover un tipo de división territorial va en contra de lo establecido en la Constitución.

“Él no es peruano. Promover un tipo de división territorial, etc, ya colisiona con lo que está establecido en la Constitución, que somos un país unitario. No somos un país federalizado”, dijo el congresista.

“Creo yo que las instancias diplomáticas tienen que intervenir para que el señor se conduzca como corresponde”, añadió.

Alex Paredes recordó que Evo Morales es expresidente de Bolivia y no un ciudadano cualquiera, por lo tanto insistió que debe ser respetuoso y no promover alguna división territorial en un país ajeno a él, como es el caso de Perú.

“No es un ciudadano cualquiera, es un exmandatario de una República. Es como que si nosotros desde el Perú incentiváramos la violencia que viene ocurriendo en Santa Cruz. No nos corresponde”, argumentó el parlamentario.

Tal como lo explicó El Comercio, Evo Morales ha encontrado en Puno a sus principales aliados para extender su proyecto geopolítico Runasur.

Como se recuerda, un mes antes de que escale la reciente crisis en Perú, el expresidente boliviano retornó a la región sureña para ser condecorado por la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) con la anuencia de sus autoridades.

La meta de #Runasur es unir a movimientos indígenas y sociales de la región; luchar para una verdadera liberación de América mediante una #AméricaPlurinacional de los pueblos para los pueblos, no compatible con el capitalismo, el imperialismo ni el colonialismo. pic.twitter.com/gfm9EXjuR0 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 25, 2021

Se trató de la cuarta vez que Morales ingresó al Perú para articular su discurso político con organizaciones sociales e indígenas, los principales actores para integrar esta iniciativa que busca “una verdadera liberación de América”, según el mismo expresidente mencionó en Twitter.