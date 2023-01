La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) consideró “inaceptable” la decisión de Migraciones de prohibir el ingreso al Perú al expresidente de Bolivia Evo Morales por su reiterada injerencia en los asuntos internos del Perú.

En declaraciones a Canal N, afirmó que con esta medida se busca eludir la responsabilidad política de no entender que la crisis está en nuestro país y que el exmandatario boliviano es “ajeno” a las protestas en el sur.

“Me parece una decisión inaceptable porque es una forma de eludir la responsabilidad política de no entender que la crisis está aquí en nuestro país y darle una salida política viable”, expresó.

“Creo que hay una decisión peligrosa de pretender más bien ‘evomoralizar’ y pretender asumir que las protestas en el sur tienen por nombre una persona que es ajena a lo que está habiendo. Las protestas en el sur tienen el liderazgo de la población y así lo están demostrando”, añadió.

Por ello, Luque pidió al gobierno de la presidenta Dina Boluarte no buscar un “chivo expiatorio externo” y garantizar que no habrá más heridos o fallecidos en las protestas, además de generar diálogo.

“El señor Morales siempre ha venido al país, eso se sabe, pero pretender que hay una injerencia política en esta crisis, creo que lo que se está buscando es no asumir la responsabilidad política que tiene el gobierno de Dina Boluarte en esta coyuntura política actual y en vez de estar buscando un chivo expiatorio externo, lo que deberían hacer es garantizar que no va haber más muertes, más heridos y empezar a generar un diálogo político social que creo es necesario”, subrayó.

Finalmente, la parlamentaria insistió en la necesidad de convocar a elecciones generales adelantada para este año y no el 2024, aunque admitió que no existe “voluntad política” en el Congreso para aprobarlo.

“Hay que cesar esta lógica de hostigamiento, de estigmatización de algunos actores políticos porque a la población le molesta y exacerba la crisis política actual. Ese tono que se está manejando desde algunos actores políticos tiene que empezar a cesar”, aseveró.

MIRA AQUÍ: Impulsores de las protestas en tres regiones tienen nexos con el narcotráfico

“Sobre esa base de un clima en el cual se puedan generar condiciones, encauzar de mejor manera. No encuentro otra forma que no sea un adelanto próximo. Hemos dicho varias veces que el adelanto tiene que ser el 2023, no hay esa voluntad política”, sentenció.

Declaraciones de la congresista Ruth Luque. (Video: Canal N)