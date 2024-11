El exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea se refirió a la gestión de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y consideró que si bien tiene reflejos, en algunos casos son “tardíos”.

En entrevista con Canal N, indicó que desde su punto de vista, Boluarte Zegarra entiende la realidad, pero no a profundidad y atribuyó este hecho a que no tiene una extensa formación académica.

“Creo que sí la entiende (la realidad), quizás no a profundidad. No es una persona con una formación que tú puedas decir: ‘se formó 15 años estudiando’, no. Tiene reflejos, en algunos casos tardíos”, manifestó.

Consultado sobre la permanencia de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior, el excanciller dijo que no le queda duda que “sabe más de lo que hablado” respecto a algunos temas, como el caso del vehículo asignado al despacho presidencial, conocido como el ‘cofre’.

“Habría que preguntarle a la presidenta. Creo que él (Santiváñez) tiene algunas respuestas en relación a algunas inquietudes que le plantea la fiscalía. Por ejemplo (el caso del cofre)”, señaló.

“No sé si es una pieza clave para la permanencia (de Dina Boluarte en el gobierno), yo creo que lo importante en el Perú es procurar la estabilidad política, pero que sabe más de lo que ha hablado, sabe más, no me queda ninguna duda”, agregó.

Caso Waykis en la sombra

González-Olaechea también se pronunció sobre el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y cuestionó que el abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, le haya recomendado mantenerse en la clandestinidad.

“Yo tendría otro tipo de abogado”, dijo al estimar que la prisión preventiva dictada contra el hermano de Boluarte complicaría la situación de la propia presidenta.

“Creo que es una evidencia (que complica la situación de Dina Boluarte), no es la opinión de Javier González-Olaechea, frente a lo cual obviamente la gente se pregunta si va a seguir la misma suerte que Cerrón.

Busca ser candidato

Finalmente, Javier González-Olaechea anunció que se presentará como precandidato en las elecciones internas del Partido Popular Cristiano (PPC), a fin de intentar postular a la Presidencia en las elecciones generales del 2026.

“El PPC es un partido absolutamente democrático. Quiero ser presidente para ejecutar un cambio radical: extirpar todas aquellas cosas, factores que han arrinconado, arrodillado al Perú desde las izquierdas y desde los caviares, que lo único que han hecho es medrar el Estado, asaltar los botines, crear figuras inexistentes y yo defenderé los valores republicanos, los valores tradicionales del Perú, obviamente los valores de la familia, pero buscaré soluciones concretas a los problemas reales: inseguridad, crecimiento económico, reforma del Estado y valorizando al sector privado, al emprendedor, al que crea trabajo”, subrayó.