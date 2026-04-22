Un grupo de embajadores, exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores expresó su respaldo al embajador Hugo de Zela tras su renuncia irrevocable al cargo de canciller de la República. Mediante un pronunciamiento conjunto, manifestaron su solidaridad y lamentaron su salida en un contexto que calificaron como perjudicial para los intereses del país.

En el comunicado, los firmantes advirtieron que el cambio de decisión política adoptado por el Ejecutivo en un proceso ya avanzado, vinculado a un tema estratégico de seguridad nacional, afecta seriamente la credibilidad del Perú. Señalaron que esta situación pone en entredicho la confianza en la palabra del Estado y debilita su imagen en el ámbito internacional.

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Embajadores y excancilleres comparten comunicado en conjunto en el que muestran su solidaridad hacia Hugo de Zela, tras su renuncia por el caso compra de aviones F-16



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Asimismo, destacaron la trayectoria y desempeño de De Zela durante su gestión, subrayando que su salida priva al país de un canciller que actuó con solvencia en momentos complejos. En esa línea, remarcaron que su labor estuvo orientada a la defensa de los más altos intereses nacionales.

“ Lamentamos que ese desatino prive al Perú de un Canciller que se ha desempeñado de manera destacada en circunstancias muy delicadas y beneficio de los más altos intereses de nuestro país”, se lee.

Finalmente, los exdiplomáticos reiteraron su respaldo personal y profesional al embajador, a quien calificaron como un colega distinguido, y expresaron su preocupación por las consecuencias que este episodio podría generar en la política exterior peruana.