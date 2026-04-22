Resumen

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Pronunciamiento advierte consecuencias en la imagen del país y sus compromisos internacionales. (Foto: Andina)
Pronunciamiento advierte consecuencias en la imagen del país y sus compromisos internacionales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un grupo de embajadores, exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores expresó su respaldo al embajador Hugo de Zela tras su renuncia irrevocable al cargo de canciller de la República. Mediante un pronunciamiento conjunto, manifestaron su solidaridad y lamentaron su salida en un contexto que calificaron como perjudicial para los intereses del país.

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