Esdras Medina, excongresista del periodo 2021-2026, asume cargo de confianza en Sineace. (Foto: Congreso)
Esdras Medina, excongresista del periodo 2021-2026, asume cargo de confianza en Sineace. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) designó al excongresista Esdras Medina en el puesto de confianza de asesor de la presidencia de dicha institución. Esta decisión entra en vigencia desde el 7 de setiembre.

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