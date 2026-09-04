El Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) designó al excongresista Esdras Medina en el puesto de confianza de asesor de la presidencia de dicha institución. Esta decisión entra en vigencia desde el 7 de setiembre.

El nombramiento fue formalizado este viernes con su publicación en el boletín de normas legales de El Peruano. El documento cuenta con la firma de Ángel Ramón Velázquez Fernández, presidente del consejo superior del Sineace. El documento técnico legal de recursos humanos ratifica que el exlegislador cumple con los requisitos mínimos para ejercer la función pública en esta plaza técnica.

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El Sineace funciona como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación que evalúa y certifica los estándares educativos en el país.

Esdras Medina, excongresista del periodo 2021-2026, asume cargo de confianza en Sineace.

La Oficina de Recursos Humanos de la entidad evaluó el perfil del nuevo asesor antes de la emisión del acto resolutivo. El informe legal consideró viable la designación técnica conforme a las normas que regulan el empleo público nacional.

La designación rige desde el lunes 7 de septiembre del 2026 bajo la modalidad de personal de confianza técnico. El organismo público dispone también la publicación del texto normativo en la plataforma digital del Estado peruano para el conocimiento ciudadano.

Esdras Medina y su paso por el Congreso

Esdras Medina concluyó sus funciones en el Parlamento el pasado 26 de julio de 2026 tras cinco años de labor legislativa. Cabe recordar que Esdras Medina presidió la Comisión de Educación del Congreso de la República durante el periodo anual de sesiones entre los años 2021 y 2022.

El exrepresentante de Arequipa ingresó al Congreso de la República con el partido Renovación Popular para el periodo de gobierno que culminó este año. Sin embargo, Medina renunció a esa bancada oficial en julio de 2022 tras postular a la presidencia de la Mesa Directiva en una lista de oposición.

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Después de su salida, el político integró el grupo de Somos Perú en calidad de invitado y posteriormente formó parte de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario. El exlegislador también permaneció durante lapsos específicos de su mandato parlamentario en la condición de congresista no agrupado.