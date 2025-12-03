El excongresista Teófilo Gamarra Saldívar fue designado como nuevo jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas.

La designación del abogado y exparlamentario Gamarra al puesto de confianza del Minem se ha oficializado mediante una Resolución Ministerial 411-2025-MINEM/DM firmada por el ministro del sector, Luis Bravo de la Cruz.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Teófilo Gamarra fue congresista de la alianza Gana Perú entre el 2011 y 2016.

Gamarra es abogado titulado desde 1994 por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y obtuvo el grado de maestro en Derecho Civil en 2012.

Gamarra Saldívar ejerció el cargo de congresista de la República representando a la región Ucayali durante el periodo parlamentario 2011-2016. Fue elegido con 15,126 votos por la alianza electoral Gana Perú, coalición liderada por el Partido Nacionalista Peruano.

Durante su gestión en el Poder Legislativo, se desempeñó la presidencia de la Comisión de Energía y Minas. Además, fue vicepresidente de la Comisión de Economía, secretario de la Comisión de Seguridad Nacional y también fungió como vocero de la bancada de Gana Perú. Gamarra también fue integrante titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría durante el Período Anual de Sesiones 2014-2015.

Luego de su paso por el Congreso, trató de ser alcalde distrital de San Martín de Porres por el partido Solidaridad Nacional en el 2018 sin éxito. Además, en el portal Infogob se registra que estuvo afiliado por varias semanas en el partido Podemos Perú en el 2020.