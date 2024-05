Unidad de Investigación

El exjefe de la Digimin, el Coronel PNP Martín Gonzales impulsó investigaciones en el Ministerio Público “para desprestigiar e involucrar en actos delictivos” al excoordinador del equipo policial que apoya al Eficcop, Harvey Colchado, según un testigo de la fiscalía.

Además, El Comercio accedió a una conversación telefónica registrada el 15 de octubre del 2023, en el que se escucha a Gonzales asegurarle al fiscal Christian Alfaro que el entonces fiscal adjunto supremo Marco Huamán, brazo derecho de Patricia Benavides, lo apoyaría. “Ya si es amigo, yo voy a estar ahí con él. Que me llame nomás”, menciona.

Audio entre Martín Gonzales y el fiscal Christian Alfaro.

Esta es la transcripción:

Genaro Alfaro - fiscal: Maestro, ¿cómo estás?

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Aló

Genaro Alfaro - fiscal: ¿cómo está, maestro?

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Bien. Estás un poco...

Genaro Alfaro - fiscal: Estoy con el caso de Camayo, de lavados y es un tamal como de 300 tomos. Espero terminarlo, quería terminarlo hoy para sacarlo porque es terrible, me han dado ese caso con el plazo vencido de enero del año pasado mil [...] está vencido hace mil y tantos días. Un escándalo [...] con decirte que hay hojas que están tan húmedas que mi asistente las ha tenido que meter al microondas con papel higiénico abajo y meterle así 15 segundos 20 segundos para que seque.

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Increíble ¿no?

Genaro Alfaro - fiscal: ¿Qué tal maestro?, ¿cómo estamos?

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Bien, para saludarte y ayer estuve conversando con el amigo Marco.

Genaro Alfaro - fiscal: Ah y ¿qué tal?

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Bien, bien, y ahí me dijo que te haga saber que cualquier tema que necesites con él, que lo llame nomás directamente porque me dice parece que tuviera una inestabilidad por cambio de coordinadores, qué sé yo. Dile que me llame directamente porque cualquier cosa que podría pasar él, él es el que va a definir. No otros.

Genaro Alfaro - fiscal: Ya

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Yo tendría que bajar el dedo, me dice. Que tenga confianza en llamarme porque yo estoy ahí. Ya si es amigo, yo voy a estar ahí con él. Que me llame nomás y que no busque a otras personas. Eso quería decirte. A mi me estaban comentando ese caso.

Genaro Alfaro - Fiscal: Ya

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Ya, me dice, está bien. Que le den, que lo avancen y cualquier cosa, yo soy.

Genaro Alfaro - fiscal: Sinceramente todavía no estoy terminando de revisar porque lo que pasa es que ya he tenido malas experiencias con esta tía Quiroz. La vez pasada me pasó un caso, un desastre de caso, que creo que me lo paso más bien para que yo me queme. Ahí le tuve que hacer un informe al superior porque me pasó un caso vencido, vencido desde el 2019 y ella lo había declarado en reserva, supuestamente. Me aplicó figuras que no son legales, entonces tuve que hacer un informe al doctor Díaz, en su momento y ahorita igual como ella lo ha estado manejando, así que le doy. Bueno estoy revisando con ganas [...] incluso fue el día viernes creo, un personaje que está ahí en el tema, lo he recibido. Lo he atendido, pero quiero salir de esto de Camayo dios mediante mañana o el martes. Todavía estoy viendo unos temas preliminares que se lo he hecho ver a Sergio también. Estamos viendo con él cómo va mejor.

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Claro, lo que tienes que hacer también se tendrá que hacer. No hay que hablar nada de las perillas. Lo que es, es. Lo que sí me dijo que por tu estabilidad, llámalo, me dice. Yo he estado con él en una reunión y entonces ahí estamos pues para coordinar.

Genaro Alfaro - fiscal: Bacán

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Después, cualquier cosa, me avisas. Cualquier cosa que necesites, me pasas la voz. Por ahí me dijeron que necesitaban una casa, un lugar para la recepción de la declaración del cola. Ahí tengo amigos. Cuando hemos trabajado allá en búsqueda siempre nos apoyaba el amigo, dueño de Britania. Tiene un privado donde se hacían diligencias con algunos fiscales amigos.

Genaro Alfaro - Fiscal: Ya.

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Entonces igual se le puede molestar para cualquier cosa. La idea es que todo salga bien

Genaro Alfaro - fiscal: Claro, está bien. Escúchame, cuándo me dices del cola, lo dices por el patita que ya me visitó, ya habló conmigo.

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: No sé, yo no sé ni el nombre pero la vez pasada me llamaron los amigos Ballón, creo [...] Me dijo que si tenía algún lugar para tomar una declaración del cola. Sí ahí está, le digo, pero ya te digo a ti también para que sepas. Que es amigo también. Los amigos que se han quedado ahí también siempre los apoyo.

Genaro Alfaro - fiscal: Claro, ya pues. Está bien. Salgo de eso y ya me entro por entero al otro tema.

Martín Gonzales ‘Conejo’ - exjefe de la Digimin: Bacán, ahí coordinamos.

Requerimiento de prisión preventiva

Reunión del exjefe de la Digimin, Martín Gonzales, el Mayor PNP, Martín Barco y otros en el local Café Britania.

