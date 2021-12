Tras los chats difundidos por la Unidad de Investigación de El Comercio, que muestran que el exministro de Defensa Walter Ayala también quiso interferir en los ascensos militares, el exfuncionario afirmó este martes que en ningún momento buscó ejercer presiones y señaló que lo que hizo fue ordenar a su edecán que “preguntara en qué situación iba, si había ascendido o no”.

“ Quiero negar categóricamente que yo haya coaccionado para ascender a algún personal militar, los chats son los del edecán con el señor [José] Vizcarra, en esos chats no se aprecia la palabra “asciéndelo ”, son informaciones que se solicitaron en algún momento, lo mismo se corrobora de las declaraciones del edecán donde dice que los nombres que hemos remitido él no los ha calificado la pertinencia de los mismos, solo dice que ha remitido los nombres. Y o ordené que fuera el edecán el que preguntara en qué situación iba, si había ascendido o no, pero nunca he coaccionado ascenso alguno” , refirió a RPP.

El Comercio publicó el lunes los mensajes de WhatsApp que intercambió el general de división EP José Vizcarra con funcionarios de Palacio de Gobierno, antes de ser removido de la comandancia general del Ejército el 4 de noviembre último. Esas conversaciones evidencian el papel que cumplió Walter Ayala en la intención de favorecer a militares cercanos al presidente Pedro Castillo.

Según el contenido de esos chats, a los que accedió El Comercio, a través de su edecán Youri Hurtado Llanos, Walter Ayala proporcionaba al entonces comandante general del Ejército los nombres de oficiales y del personal subalterno para que estos fueran considerados en los ascensos al grado inmediato superior.

Según el informe de El Comercio, a inicios de octubre, días previos al proceso de selección final de ascenso de los oficiales y suboficiales, el edecán de Ayala envió al entonces jefe del Ejército el nombre de un primer recomendado.

“Mi general, buenas noches, le escribo de parte del señor ministro de Defensa a fin de que atienda este pedido: Tte. Crnel. Cab. Delgado Hurtado José Luis. de Tnt. Crl. a Crl.”.

El mes pasado, los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente, denunciaron las presiones del Ejecutivo en el proceso de ascensos de sus instituciones. Ambos coincidieron en que se buscaba pasar por encima de la meritocracia. Producto de este caso, Walter Ayala renunció al cargo de ministro de Defensa.

