El exministro Juan José Santiváñez participó esta noche en una ceremonia de despedida en el Mininter. En las imágenes publicadas se observa que su sucesor, Julio Díaz Zulueta, así como el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, participaron en el evento.

Santiváñez Antúnez ofreció unas palabras al público y agradeció por un video que emitieron por su despedida, el cual resumió el trabajo que realizó frente al Ministerio del Interior durante 10 meses.

“Me siento conmovido por el video que acaban de transmitir, un video que creo recoge muchas de las cosas que hemos trabajado juntos con todo el equipo que me ha acompañado en esta travesía de 10 meses , donde no solamente procuramos establecer políticas de seguridad ciudadana de la mano de todos ustedes, de las juntas vecinales, organizaciones de base, de la Policía Nacional del Perú”, señaló el ahora exministro.

Esta aparición pública ocurre luego que el Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía para que se dicte impedimento de salida del país contra el abogado, que fue censurado por el Congreso con 73 votos a favor.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” el requerimiento fiscal en el marco de la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias.