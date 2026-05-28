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El Mincetur destacó el potencial que tiene el Perú para fortalecer el comercio con Brasil, nuestro principal socio comercial en América Latina.
El Mincetur destacó el potencial que tiene el Perú para fortalecer el comercio con Brasil, nuestro principal socio comercial en América Latina.
Por Redacción EC

Un grupo de exministros de Comercio Exterior y Turismo pidió evitar la politización del proceso de negociación relacionado con la propuesta peruana para suscribir un protocolo complementario al Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil.

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