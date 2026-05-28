Un grupo de exministros de Comercio Exterior y Turismo pidió evitar la politización del proceso de negociación relacionado con la propuesta peruana para suscribir un protocolo complementario al Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil.

A través de un pronunciamiento público, los exfuncionarios advirtieron que las tratativas internacionales deben mantenerse alejadas de “interferencias políticas coyunturales” y conducirse bajo criterios técnicos e institucionales.

“Las negociaciones comerciales internacionales son procesos altamente especializados que deben conducirse bajo criterios técnicos, estratégicos e institucionales”, señala el documento.

Cabe indicar que este miércoles, se presentaron en el Congreso de la República, autoridades del Ejecutivo tanto del Ministerio de Comercio Exterior como de Relaciones Exteriores para dar cuenta de los avances relacionados al “Acuerdo de profundización económico comercial entre el Perú y Brasil”.

Los exministros de Comercio Exterior y Turismo remarcaron la necesidad de mantener prudencia y reserva durante las etapas de formulación de propuestas y negociación, al considerar que ello es una práctica habitual en el ámbito internacional y necesaria para proteger la capacidad negociadora del Estado.

“Exhortamos a que este debate sea conducido con responsabilidad, rigor técnico y visión estratégica de largo plazo, evitando enfoques políticos que puedan debilitar la posición institucional del Perú frente a intereses externos”, añade el pronunciamiento.

Pronunciamiento de exministros de Comercio Exterior y Turismo.

Asimismo, señalaron que el Estado peruano debe actuar con cautela en cualquier negociación vinculada con inversión y contratación pública internacional, especialmente tomando en cuenta los antecedentes derivados del caso Lava Jato y los riesgos jurídicos, arbitrales y reputacionales que podrían afectar al país.

El documento lleva las firmas de Mercedes Araoz Fernandez, Rogers Valencia Espinoza, Luis F. Helguero Gonzalez, Martin Perez Monteverde Edgar M. Vásquez Vela, Elizabeth Galdo Marín, Eduardo Ferreyros Kuppers, María M. Seminario Marón, Ursula Desilú León Chempén, Jose Luis Silva Martinot, Claudia Cornejo Mohme y Teresa Stella Mera Gómez