Dennis Vargas Marín fue congresista de la república en el periodo 1995-2000. (Foto: Archivo Congreso)
Dennis Vargas Marín fue congresista de la república en el periodo 1995-2000. (Foto: Archivo Congreso)
Por Redacción EC

Dennis Vargas Marín, periodista y excongresista de la república, falleció a los 74 años este miércoles 21 de octubre, según confirmó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde fue profesor.

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