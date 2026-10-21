Dennis Vargas Marín, periodista y excongresista de la república, falleció a los 74 años este miércoles 21 de octubre, según confirmó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde fue profesor.

“Fue docente del área de Periodismo y director del departamento académico”, señaló la Escuela Profesional de Comunicación Social de esa casa de estudios.

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“Nuestras condolencias a familiares y amigos. Gracias por todo tu trabajo y compromiso, estimado Dennis”, agregó.

Nacido en la región Apurímac en 1952, Vargas Marín ejerció como director de Noticias de la radioemisora RPP entre los años 1979 y 1985.

Asimismo, fue congresista de la república en el periodo 1995-2000, de la mano de la alianza CODE-País Posible. Dejó dicha bancada para sumarse a las filas de Cambio 90 – Nueva Mayoría.

Intentó ser reelegido en el cargo por la alianza Perú 2000, que lanzó a la segunda reelección consecutiva a Alberto Fujimori, en las elecciones generales del 2000, pero no logró los votos necesarios.

De igual modo, Dennis Vargas Marín ejerció como docente en la UNMSM, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad San Martín de Porres.