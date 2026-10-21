Dennis Vargas Marín, periodista y excongresista de la república, falleció a los 74 años este miércoles 21 de octubre, según confirmó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde fue profesor.
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