El exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del gobierno de Alberto Fujimori, Julio Salazar Monroe, quien cumplía 25 años de prisión por los asesinatos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, falleció a los 89 años, informó este miércoles el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según informaron en redes sociales, el también exministro de Defensa falleció la madrugada del miércoles 8 de mayo a las 12:20 a.m. en el Hospital Militar Central.

Salazar Monroe estuvo hospitalizado ahí desde el 12 de julio del 2023 por rehabilitación y control oncológico y, durante su internamiento, fue intervenido quirúrgicamente el 29 de agosto para tratar otras dolencias.

Junto a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros implicados en el grupo Colina, Julio Rolando Salazar Monroe fue sentenciado a 25 años de prisión por los asesinatos ocurridos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Recientemente, el Poder Judicial en noviembre del 2021, condenó a Vladimiro Montesinos por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti a 17 años de prisión. Con él, fueron sentenciados otros ex altos oficiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea por coordinar secuestros de periodistas y políticos.

Por ese caso, Julio Salazar Monroe fue absuelto de los cargos que se le imputaban como presunto autor mediato del delito.

El ex jefe del SIN también era parte del grupo de ex funcionarios y ex militares que, junto a Alberto Fujimori, son parte del juicio por los asesinatos registrados en el caso Pativilca, por los cuales Vladimiro Montesinos recibió 19 años de prisión tras acogerse a la figura de terminación anticipada al aceptar los cargos en su contra.