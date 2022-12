Este jueves 22 de diciembre, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron con familiares de Pedro Castillo como parte de su agenda de actividades para verificar la situación del Perú.

La cita se llevó a cabo en un hotel en San Isidro, donde participaron la hermana del expresidente, Gloria Castillo, y la sobrina del mismo, Vilma Vásquez Castillo.

“[¿Qué le dijeron a la CIDH?] La verdad, la injusticia que se está cometiendo, que se comete no solo por la fiscalía sino por todos”, respondió Vilma Vásquez.

En la reunión pidieron que “haya justicia” y transparencia en el proceso contra Pedro Castillo, y luego aseguró que su tío se encuentra “delicado de salud” pero sin dar más detalles al respecto.

“No podemos pedir otra cosa. Que sean los derechos iguales para todos. Estamos prácticamente siendo pisoteados acá y no tenemos justicia en ningún sitio [¿Se sienten perseguidos?] Por supuesto que sí. Nos toman fotos a cada rato, nos están siguiendo, me he tenido que quitar de mi casa porque nos amenazan, por mis hijos”, aseguró Vásquez.

La sobrina de Castillo Terrones, quien es hermana del prófugo Fray Vásquez Castillo, negó tener conocimiento sobre el paradero del investigado.