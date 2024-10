El congresista Fernando Rospigliosi consideró que “no tiene sentido” discutir la salida de Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior (Mininter) antes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Para el parlamentario, lo más prudente es evaluar su gestión después del evento que reúne importantes empresarios y políticos.

Además, el legislador de Fuerza Popular dijo que en estos momentos “hay una concentración de esfuerzos” en la planificación de la reunión que se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de noviembre.

“He conversado con diversos jefes policiales y de inteligencia y los esfuerzos están concentrados en la APEC . Es un evento importante que, además, está amenazado por movilizaciones que quieren destruirla y hay otros temas que son sensibles cuando viene tal cantidad de gente, como empresarios, políticos de muy alto nivel”, subrayó ante Canal N.

Fernando Rospigliosi también confirmó que se afilió al partido Fuerza Popular , ya que se siente cómodo en la bancada congresal. Como se recuerda, el exministro del Interior asumió un curul en el Parlamento luego del fallecimiento de Hernando Guerra García.

En esa línea, se mostró satisfecho con el trabajo de la bancada y resaltó que varios proyectos de ley han salido adelante gracias a que integra el equipo de trabajo.