El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, remitió este jueves al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el caso de Rafael López Aliaga, informando sobre su decisión de no asumir el cargo de senador para el periodo 2026-2031.

El documento fue enviado a Roberto Burneo, titular del máximo organismo electoral, y ahí se precisa que el exalcalde de Lima informó al Parlamentos obre su voluntad “expresa, voluntaria e irrevocable” de no juramentar ni incorporarse a la cámara alta.

Rospigliosi adjuntó en su oficio las comunicaciones de López Aliaga así como un informe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso donde asegura que “al no existir una regulación expresa para este supuesto y mientras el senador no se incorpore al Congreso, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones Resolver la situación planteada”.

Fernando Rospigliosi deriva el caso de RLA al JNE. (El Comercio)

Esto ocurre luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declarara improcedente su inscripción como candidato a teniente alcalde de Lima en la lista encabezada por Luis Rubio. El órgano de primera instancia fundamentó su decisión en que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo, lo cual constituiría un impedimento para postular a cargos municipales según la normativa vigente.

En sus comunicaciones previas, López Aliaga solicitó la anulación de su credencial de senador y la convocatoria de su accesitario, Absalón Vásquez, para que asuma el puesto en su reemplazo.

Con este traslado de información, el Parlamento deriva el caso del excandidato presidencial de Renovación Popular al JNE para que se pronuncie sobre la viabilidad de su postulación a la Municipalidad de Lima.