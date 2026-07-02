Rafael López Aliaga busca ser candidato a teniente alcalde de Renovación Popular (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Rafael López Aliaga busca ser candidato a teniente alcalde de Renovación Popular (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, remitió este jueves al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el caso de Rafael López Aliaga, informando sobre su decisión de no asumir el cargo de senador para el periodo 2026-2031.

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