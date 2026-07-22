Fernando Rospigliosi se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no implica que haya sido declarado “inocente”.

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