La presienta electa Keiko Fujimori será una de las principales figuras que participarán en las ceremonias formales e Misa y Te Deum por el 28 de julio. (Foto: César Campos / @photo.gec)
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Imágenes para el 28 de julio con Keiko Fujimori
  • La presienta electa Keiko Fujimori será una de las principales figuras que participarán en las ceremonias formales e Misa y Te Deum por el 28 de julio. (Foto: César Campos / @photo.gec)
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    La presienta electa Keiko Fujimori será una de las principales figuras que participarán en las ceremonias formales e Misa y Te Deum por el 28 de julio. (Foto: César Campos / @photo.gec)

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    La presienta electa Keiko Fujimori será una de las principales figuras que participarán en las ceremonias formales e Misa y Te Deum por el 28 de julio. (Foto: César Campos / @photo.gec)

  • Simpatizantes de Keiko Fujimori la esperaron en las afueras de su vivienda para verla salir y dirigirse a la Catedral de Lima para la Misa y Te Deum. (Foto: César Campos / @photo.gec)
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    Simpatizantes de Keiko Fujimori la esperaron en las afueras de su vivienda para verla salir y dirigirse a la Catedral de Lima para la Misa y Te Deum. (Foto: César Campos / @photo.gec)

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    Simpatizantes de Keiko Fujimori la esperaron en las afueras de su vivienda para verla salir y dirigirse a la Catedral de Lima para la Misa y Te Deum. (Foto: César Campos / @photo.gec)

  • Parte del cerco de seguridad destacado a las afueras del domicilio de Keiko Fujimori antes que saliera rumbo a la Catedral de Lima y previa su juramentación como presidenta. (Foto: César Campos / @photo.gec)
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    Parte del cerco de seguridad destacado a las afueras del domicilio de Keiko Fujimori antes que saliera rumbo a la Catedral de Lima y previa su juramentación como presidenta. (Foto: César Campos / @photo.gec)

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    Parte del cerco de seguridad destacado a las afueras del domicilio de Keiko Fujimori antes que saliera rumbo a la Catedral de Lima y previa su juramentación como presidenta. (Foto: César Campos / @photo.gec)

  • Keiko Fujimori jura como presidenta e la República este 28 de julio ante el Congreso de la República para dar inicio a su gobierno tras haber obtenido la victoria de las Elecciones Generales 2026.(Foto: César Campos / @photo.gec)
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    Keiko Fujimori jura como presidenta e la República este 28 de julio ante el Congreso de la República para dar inicio a su gobierno tras haber obtenido la victoria de las Elecciones Generales 2026.(Foto: César Campos / @photo.gec)

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    Keiko Fujimori jura como presidenta e la República este 28 de julio ante el Congreso de la República para dar inicio a su gobierno tras haber obtenido la victoria de las Elecciones Generales 2026.(Foto: César Campos / @photo.gec)

  • Autoridades, congresistas electos, diplomáticos y diversos representantes de entidades públicas llegaron a la Catedral de Lima para dar inicio a las formalidades por el 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Autoridades, congresistas electos, diplomáticos y diversos representantes de entidades públicas llegaron a la Catedral de Lima para dar inicio a las formalidades por el 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Autoridades, congresistas electos, diplomáticos y diversos representantes de entidades públicas llegaron a la Catedral de Lima para dar inicio a las formalidades por el 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Parlamentarios que asumieron funciones y juraron al cargo la semana pasada, tanto en las cámaras de senadores como de diputados, y legisladores salientes, participaron por igual en la ceremonia solemne en la Catedral de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Parlamentarios que asumieron funciones y juraron al cargo la semana pasada, tanto en las cámaras de senadores como de diputados, y legisladores salientes, participaron por igual en la ceremonia solemne en la Catedral de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Parlamentarios que asumieron funciones y juraron al cargo la semana pasada, tanto en las cámaras de senadores como de diputados, y legisladores salientes, participaron por igual en la ceremonia solemne en la Catedral de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Alfonso López Chau, excandidato presidencial de Ahora Nación y ahora parte del bloque de oposición en el Senado. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Alfonso López Chau, excandidato presidencial de Ahora Nación y ahora parte del bloque de oposición en el Senado. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Alfonso López Chau, excandidato presidencial de Ahora Nación y ahora parte del bloque de oposición en el Senado. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • José María Balcázar fue recibido por los destacamentos oficiales en la Catedral de Lima, en las afueras de la Catedral para que se sume a la MIsa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    José María Balcázar fue recibido por los destacamentos oficiales en la Catedral de Lima, en las afueras de la Catedral para que se sume a la MIsa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    José María Balcázar fue recibido por los destacamentos oficiales en la Catedral de Lima, en las afueras de la Catedral para que se sume a la MIsa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Carmen Velarde, jefa el Reniec, acudiendo a la Catedral de Lima como parte del grupo de autoridades en funciones que se sumaron a misa solemne. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Carmen Velarde, jefa el Reniec, acudiendo a la Catedral de Lima como parte del grupo de autoridades en funciones que se sumaron a misa solemne. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Carmen Velarde, jefa el Reniec, acudiendo a la Catedral de Lima como parte del grupo de autoridades en funciones que se sumaron a misa solemne. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, acude en representación de su institución a la Misa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, acude en representación de su institución a la Misa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, acude en representación de su institución a la Misa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Miguel Torres, segundo vicepresidente de Keiko Fujimori y actual presidente de la Mesa Directiva del Senado. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Miguel Torres, segundo vicepresidente de Keiko Fujimori y actual presidente de la Mesa Directiva del Senado. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Miguel Torres, segundo vicepresidente de Keiko Fujimori y actual presidente de la Mesa Directiva del Senado. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Pier Figari, congresista de Fuerza Popular, dirigente del partido y actual parte del Congreso que inicia funciones para el periodo 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Pier Figari, congresista de Fuerza Popular, dirigente del partido y actual parte del Congreso que inicia funciones para el periodo 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Pier Figari, congresista de Fuerza Popular, dirigente del partido y actual parte del Congreso que inicia funciones para el periodo 2026-2031. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • López Chau estuvo en el grupo de los senadores que participaron en la Misa y Te Deum este 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    López Chau estuvo en el grupo de los senadores que participaron en la Misa y Te Deum este 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    López Chau estuvo en el grupo de los senadores que participaron en la Misa y Te Deum este 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Entre las autoridades locales, se vio la llegada de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Entre las autoridades locales, se vio la llegada de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Entre las autoridades locales, se vio la llegada de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • De la Mesa Directiva que ganó en la Cámara e Diputados, llegan a la Catedral de Lima Óscar Reto, presidente de diputados y parte del Partido del Buen Gobierno. Junto a él, Harvey Colchado, segundo vicepresidente de diputados y parte de Ahora Nación. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    De la Mesa Directiva que ganó en la Cámara e Diputados, llegan a la Catedral de Lima Óscar Reto, presidente de diputados y parte del Partido del Buen Gobierno. Junto a él, Harvey Colchado, segundo vicepresidente de diputados y parte de Ahora Nación. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    De la Mesa Directiva que ganó en la Cámara e Diputados, llegan a la Catedral de Lima Óscar Reto, presidente de diputados y parte del Partido del Buen Gobierno. Junto a él, Harvey Colchado, segundo vicepresidente de diputados y parte de Ahora Nación. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Bernie Navarro entre los principales invitados de la misa solemne como embajador en el Perú de Estados Unidos. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Bernie Navarro entre los principales invitados de la misa solemne como embajador en el Perú de Estados Unidos. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Bernie Navarro entre los principales invitados de la misa solemne como embajador en el Perú de Estados Unidos. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, lidera a los representantes de su institución en las filas de autoridades vigentes para la ceremonia por el 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, lidera a los representantes de su institución en las filas de autoridades vigentes para la ceremonia por el 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, lidera a los representantes de su institución en las filas de autoridades vigentes para la ceremonia por el 28 de julio. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Francisco Morales, miembro del pleno del Tribunal Constitucional, entre los primeros invitados en llegar a la Catedral de Lima para las celebraciones formales de la Misa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Francisco Morales, miembro del pleno del Tribunal Constitucional, entre los primeros invitados en llegar a la Catedral de Lima para las celebraciones formales de la Misa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Francisco Morales, miembro del pleno del Tribunal Constitucional, entre los primeros invitados en llegar a la Catedral de Lima para las celebraciones formales de la Misa y Te Deum. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Destacamentos oficiales que se hicieron presentes y comenzaron con sus desfiles en las afueras de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, para acompañar a las autoridades hacia la Misa y Te Deum. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
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    Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

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    Destacamentos de las Fuerzas Armadas, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos y otras unidades forman en la Plaza de Armas de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

  • Carlos Espá, designado como el primer canciller del gobierno de Keiko Fujimori, llega al Palacio de Torre Tagle antes de partir a la Misa y Te Deum. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
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    Carlos Espá, designado como el primer canciller del gobierno de Keiko Fujimori, llega al Palacio de Torre Tagle antes de partir a la Misa y Te Deum. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

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    Carlos Espá, designado como el primer canciller del gobierno de Keiko Fujimori, llega al Palacio de Torre Tagle antes de partir a la Misa y Te Deum. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

  • Carlos Espá, designado como el primer canciller del gobierno de Keiko Fujimori, llega al Palacio de Torre Tagle antes de partir a la Misa y Te Deum. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
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    Carlos Espá, designado como el primer canciller del gobierno de Keiko Fujimori, llega al Palacio de Torre Tagle antes de partir a la Misa y Te Deum. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

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    Carlos Espá, designado como el primer canciller del gobierno de Keiko Fujimori, llega al Palacio de Torre Tagle antes de partir a la Misa y Te Deum. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

  • El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)
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    El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

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    El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

  • José María Balcázar, como presidente de la República saliente y antes de la juramentación de Keiko Fujimori, lidera la presencia de autoridades en la Catedral e Lima. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)
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    José María Balcázar, como presidente de la República saliente y antes de la juramentación de Keiko Fujimori, lidera la presencia de autoridades en la Catedral e Lima. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

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    José María Balcázar, como presidente de la República saliente y antes de la juramentación de Keiko Fujimori, lidera la presencia de autoridades en la Catedral e Lima. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

  • Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, participando en la misa solemne Te Deum como parte de las Fiestas Patrias. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)
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    Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, participando en la misa solemne Te Deum como parte de las Fiestas Patrias. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

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    Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, participando en la misa solemne Te Deum como parte de las Fiestas Patrias. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

  • El bloque destinado para los senadores encabezados por su presidente, Miguel Torres de Fuerza Popular. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)
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    El bloque destinado para los senadores encabezados por su presidente, Miguel Torres de Fuerza Popular. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

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    El bloque destinado para los senadores encabezados por su presidente, Miguel Torres de Fuerza Popular. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

  • En paralelo al inicio de la Misa y Te Deum, Keiko Fujimori se trasladó desde su vivienda hasta la Cancillería, donde antes había ingresado Carlos Espá, su primer canciller. (Foto: César Campos / @photo.gec)
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    En paralelo al inicio de la Misa y Te Deum, Keiko Fujimori se trasladó desde su vivienda hasta la Cancillería, donde antes había ingresado Carlos Espá, su primer canciller. (Foto: César Campos / @photo.gec)

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    En paralelo al inicio de la Misa y Te Deum, Keiko Fujimori se trasladó desde su vivienda hasta la Cancillería, donde antes había ingresado Carlos Espá, su primer canciller. (Foto: César Campos / @photo.gec)

  • En paralelo al inicio de la Misa y Te Deum, Keiko Fujimori se trasladó desde su vivienda hasta la Cancillería, donde antes había ingresado Carlos Espá, su primer canciller. (Foto: César Campos / @photo.gec)
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    En paralelo al inicio de la Misa y Te Deum, Keiko Fujimori se trasladó desde su vivienda hasta la Cancillería, donde antes había ingresado Carlos Espá, su primer canciller. (Foto: César Campos / @photo.gec)

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    En paralelo al inicio de la Misa y Te Deum, Keiko Fujimori se trasladó desde su vivienda hasta la Cancillería, donde antes había ingresado Carlos Espá, su primer canciller. (Foto: César Campos / @photo.gec)

  • José María Balcázar y el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, quien presidió la Misa y Te Deum. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)
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    José María Balcázar y el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, quien presidió la Misa y Te Deum. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

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    José María Balcázar y el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, quien presidió la Misa y Te Deum. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

  • Delegaciones formales de autoridades de todos los poderes el Estado se hicieron presentes en la Catedral de Lima. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)
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    Delegaciones formales de autoridades de todos los poderes el Estado se hicieron presentes en la Catedral de Lima. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

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    Delegaciones formales de autoridades de todos los poderes el Estado se hicieron presentes en la Catedral de Lima. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

  • Cardenal Carlos Castillo presidió la misa solemne Te Deum como una de las primeras actividades formales de este 28 de julio. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)
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    Cardenal Carlos Castillo presidió la misa solemne Te Deum como una de las primeras actividades formales de este 28 de julio. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

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    Cardenal Carlos Castillo presidió la misa solemne Te Deum como una de las primeras actividades formales de este 28 de julio. (Foto: joel Alonzo / @photo.gec)

Por Redacción EC

Las autoridades que fueron elegidas en las más recientes elecciones generales, así como las que están de salida para dar paso al próximo quinquenio, participaron en las primeras actividades oficiales de este 28 de julio, incluyendo la Misa y Te Deum como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias en las que asumirá como presidenta de la República Keiko Fujimori.

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