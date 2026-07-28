Las autoridades que fueron elegidas en las más recientes elecciones generales, así como las que están de salida para dar paso al próximo quinquenio, participaron en las primeras actividades oficiales de este 28 de julio, incluyendo la Misa y Te Deum como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias en las que asumirá como presidenta de la República Keiko Fujimori.

Desde muy temprano, Fujimori Higuchi llegó a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Centro Histórico de Lima, para reunirse con los representantes de las delegaciones internacionales que llegaron al país.

Además, el presidente del Senado, Miguel Torres, asistió a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias en la Catedral de Lima.