La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, aseguró en su mensaje a la Nación que uno de los principales objetivos al asumir el cargo este 28 de julio y durante su mandato será afianzar la presencia del país a nivel internacional consolidando alianzas con otras naciones de la región.

En la parte final de su primer mensaje ante el Congreso de la República, la jefa de Estado incluyó como uno de sus siete objetivos principales el fortalecimiento de la política exterior “priorizando la construcción y consolidación de alianzas para la integración”.

“Impulsaremos nuestros acuerdos de integración en la región como la Alianza del Pacífico para incrementar la competitividad de nuestras economías en los mercados globales. Así mismo, de la mano con nuestros hermanos países andinos, impulsaremos la Comunidad Andina para avanzar aún más en la integración de nuestros pueblos”, aseguró.

Keiko Fujimori anuncia sistema de metro para Arequipa, aunque la ciudad no tiene el proyecto (Foto: Presidencia del Perú)

Según la presidenta, el interés que mantendrán en el Ejecutivo será de redoblar los lazos de cooperación a nivel regional y con la participación de España para promover la amistad y la atención de los intereses comunes de Iberoamérica.

“En un contexto global, priorizaremos nuestro rol en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC) y abriremos nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente. Nuestra posición geográfica nos puede permitir consolidar al Perú como el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe”, resaltó Keiko Fujimori.

Luis Galarreta será el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori | Foto: Jesús Saucedo / El Comercio

Ejes del mensaje a la Nación de Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular dio un discurso que enfatizó la temática de seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas ante la amenaza del fenómeno de El Niño (FEN).

La organización de esta ceremonia oficial responde a la tradición republicana y genera gran expectativa a nivel nacional. La juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República se realizó en el hemiciclo del Congreso, en Lima, con la presencia de autoridades del país, representantes de los distintos poderes del Estado y delegaciones internacionales acreditadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.