Keiko Fujimori dijo en su mensaje a la Nación que se enfocarán en fortalecer la política exterior del Perú. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Keiko Fujimori dijo en su mensaje a la Nación que se enfocarán en fortalecer la política exterior del Perú. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, aseguró en su mensaje a la Nación que uno de los principales objetivos al asumir el cargo este 28 de julio y durante su mandato será afianzar la presencia del país a nivel internacional consolidando alianzas con otras naciones de la región.

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