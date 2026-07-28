Keiko Fujimori hizo un llamado al diálogo a las fuerzas de oposición. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Keiko Fujimori hizo un llamado al diálogo a las fuerzas de oposición. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Durante su primer mensaje a la Nación, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, invocó a los partidos políticos, organizaciones privadas y ciudadanía a mantener la unidad durante los próximos cinco años de Gobierno y específicamente se dirigió a las fuerzas de oposición.

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