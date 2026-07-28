Durante su primer mensaje a la Nación, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, invocó a los partidos políticos, organizaciones privadas y ciudadanía a mantener la unidad durante los próximos cinco años de Gobierno y específicamente se dirigió a las fuerzas de oposición.

“Hoy quiero hacer un llamado que llegue a cada rincón de nuestra patria, hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición, tendamos los puentes del diálogo, pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, mencionó en la parte final de su discurso.

Además, la jefa de Estado pidió a la ciudadanía a través de los emprendedores y la juventud a que se mantenga vigilantes porque tiene la convicción de que “si unimos esfuerzos y voluntades no habrá tormenta que nos destruya ni crisis política que nos detenga”.

“Busquemos las coincidencias, para resolver los problemas que agobian al ciudadano, y que retrasan nuestro desarrollo”, expresó.

Keiko Fujimori aseguró que no hay dos Perú distintos, sino uno solo “fuerte y milenario”, por lo que asume su mandato con firmeza para gobernar pero con sensibilidad para escuchar al pueblo.

“Que nuestras diferencias nos unan en la búsqueda del bien del país”, comentó luego de haber extensivo su llamado al diálogo y al trabajo en conjunto a los gobernadores regionales y alcaldes “sin distinciones ideológicas”.

Luis Galarreta será el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori | Foto: Jesús Saucedo / El Comercio

Ejes del mensaje a la Nación de Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular dio un discurso que enfatizó la temática de seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas ante la amenaza del fenómeno de El Niño (FEN).

La organización de esta ceremonia oficial responde a la tradición republicana y genera gran expectativa a nivel nacional. La juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República se realizó en el hemiciclo del Congreso, en Lima, con la presencia de autoridades del país, representantes de los distintos poderes del Estado y delegaciones internacionales acreditadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.