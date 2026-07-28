El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, dialogaron con Keiko Fujimori en la Cancillería. (Foto: GEC)
El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, dialogaron con Keiko Fujimori en la Cancillería. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Los mandatarios de Chile, Paraguay y Bolivia respaldaron hoy el diálogo con la presidenta Keiko Fujimori. y resaltaron la disposición para consolidar una agenda bilateral común de seguridad y desarrollo económico para el periodo 2026-2031 durante la gestión de la mandataria y lideresa de Fuerza Popular.

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