Los mandatarios de Chile, Paraguay y Bolivia respaldaron hoy el diálogo con la presidenta Keiko Fujimori. y resaltaron la disposición para consolidar una agenda bilateral común de seguridad y desarrollo económico para el periodo 2026-2031 durante la gestión de la mandataria y lideresa de Fuerza Popular.

Santiago Peña, de Paraguay, calificó el encuentro de “súper positivo” y afirmó que “Perú tiene que abrazar a un nuevo gobierno que representa a todos los peruanos”.

El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, dialogaron con Keiko Fujimori en la Cancillería. (Foto: GEC)

“Siempre vi con sana envidia la estabilidad económica del Perú. Al Dr. Velarde lo conozco hace muchos años (...) Creo que como lección aprendidas es cómo el Perú ha mantenido y sostenido instituciones económicas sólidas (... ) Nadie puede solo, la presidenta no va a poder llevar los grandes programas que quiere llevar adelante. Lo importante es que como cada partido de fútbol, abracemos a nuestra selección”, agregó luego de recordar que Keiko Fujimori tiene una amplia experiencia política con sus candidaturas políticas previas y su paso como congresista.

La ceremonia ocurrió tras la proclamación de Fujimori el 3 de julio, antes de jurar al cargo hoy ante el Parlamento y cuando recibió el saludo de diez gobernantes extranjeros y el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de Torre Tagle.

Rodrigo Paz, de Bolivia, afirmó que existe una “gran ventaja para ambas naciones” por sus similitudes en los retos que afrontan en materia de seguridad y pobreza. “Más allá de los momentos de inestabilidad política, el Perú sale adelante y eso como le dije a la presidenta, arriba el Perú”, dijo al recordar que su padre, el exmandatario boliviano Jaime Paz Zamora fue amigo de Alberto Fujimori.

El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, dialogaron con Keiko Fujimori en la Cancillería. (Foto: GEC)

“Creo que Keiko ha pasado por tantas batallas, más bien felicitarla no solo como líder sino como mujer por su templanza”.

José Antonio Kast, de Chile, sostuvo ante la prensa luego de dialogar con Keiko Fujimori que pudo “tener una muy buena conversación bilateral”.

El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, dialogaron con Keiko Fujimori en la Cancillería. (Foto: GEC)

“Fue un muy buen encuentro (...) Esa visión de unión y encuentro entre países de Sudamérica es muy relevante y algo que tenemos que profundizar. Los lazos diplomáticos con el Perú están en un muy buen momento y eso queremos profundizar. También podemos compartir experiencias, así como nosotros hemos sido golpeados por la inclemencia del tiempo, hemos podido conversar con la presidenta Fujimori sobre esta situación que podría golpear al Perú y cómo nosotros estando viviendo una crisis climática podríamos colaborar para que todo lo que hemos hecho en prevención y restauración ahora podamos trasmitir esos conocimientos”, expresó Kast.

Keiko Fujimori en Palacio de Torre Tagle y su toma de mando

La agenda de Keiko Fujimori inició en el Palacio Torre Tagle, donde sostuvo diálogos bilaterales con sus homólogos. Luego se dirigió al Parlamento para la juramentación formal e imposición de la banda ante el pleno del Congreso y diversos invitados ilustres presentes este martes.

El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, dialogaron con Keiko Fujimori en la Cancillería. (Foto: GEC)

Durante su permanencia en la sede de la Cancillería, la mandataria sostuvo reuniones con sus homólogos y diplomáticos de países como Marruecos, Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Honduras, Uruguay, Argentina y Panamá.

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