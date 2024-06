El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, estimó que fracasará la demanda competencial que alista el gobierno de Dina Boluarte contra su institución y el Poder Judicial, por un supuesto menoscabo en el ejercicio de las funciones de la presidenta.

“Yo considero que no tiene ninguna posibilidad de éxito. La demanda competencial tiene otra finalidad”, dijo este domingo en diálogo con “Punto Final”.

Villena añadió que la defensa legal de Boluarte no ha discutido la facultad que tiene la Fiscalía de la Nación para investigarla. “Nosotros hemos hecho una investigación. Se han expedido tres resoluciones que han sido consentidas y debatidas también por la defensa. [...] Nuestra facultad de investigar no ha sido cuestionada por la defensa de la presidenta”, dijo.

Recientemente, el gobierno de Boluarte aprobó acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar las investigaciones contra la mandataria. Argumentó que se están afectando las competencias o atribuciones que la Constitución otorga a la jefa del Estado.

El Ejecutivo ha cuestionado públicamente, entre otros puntos, el allanamiento a la casa de Boluarte. No obstante, Villena dijo que esa diligencia “por supuesto” que fue legítima, pues estuvo amparada en una resolución judicial.

El lunes último, el fiscal de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta ante el Congreso de la República por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. Esto por recibir relojes de alta gama y otras joyas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Villena dijo que “no hay ninguna persecución” contra la mandataria.

Denuncia "sin sustento"

Como reacción a la denuncia que presentó contra Boluarte, el fiscal de la Nación también fue denunciado constitucionalmente ante el Congreso, pero le restó valía.

“Los argumentos [de la denuncia en su contra] creo que no tienen ningún sustento. [...] La interpretación del Poder Judicial, con la cual nosotros estamos de acuerdo, dice [...] que un presidente de la República sí puede ser investigado preliminarmente”, señaló.

Villena argumentó que el artículo 117 de la Constitución no impide que el Ministerio Público denuncie constitucionalmente a un presidente, pero sí limita al Congreso para acusarla.

“El Congreso es quien emite una resolución acusatoria. [Pero] no puede [proceder] porque la presidenta está en funciones. Concluida sus funciones, recién comenzará el trámite”, dijo.

Cuestiona dictamen

En otro momento, Villena cuestionó un dictamen aprobado por el Congreso esta semana, que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.

“Un allanamiento con previo aviso, esperando la presencia del intervenido y de su abogado, ya no tiene ningún actor sorpresa y, sin dudar, no será eficaz. No tiene sentido hacer un allanamiento así”, dijo.

El dictamen en cuestión fue aprobado en primera votación, tras ser sustentado ante el pleno del Congreso por Américo Gonza (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia.