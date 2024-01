El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, cuestionó la decisión que tomó el Congreso de la República al inhabilitar por cinco años a Zoraida Ávalos y, con esto, apartarla del cargo de fiscal suprema, al considerar que fue una sanción indebida.

“Es una decisión, creo yo, que en principio no era correcta porque era una interpretación de la norma y, hasta ello, jueces y fiscales no pueden ser sancionados. Si uno interpreta una norma, ¿constituye delito? No”, manifestó en RPP.

Zoraida Ávalos fue inhabilitada por cinco años por el pleno del Congreso en junio del 2023 por considerar que cometió una falta grave al no investigar a Pedro Castillo cuando ocupaba el cargo de presidente de la República.

También se dispuso desde el Parlamento que había causa para investigar a Ávalos por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, proceso que fue archivado por el Poder Judicial en diciembre del 2023.

“Esos delitos son cuando se aplican normas derogadas o se invocan pruebas que no existen. En mi concepto, creo que no era lo debido”, insistió Villena en alusión al apartamiento del cargo de Zoraida Ávalos.

El fiscal de la Nación interino, en otro momento, negó tener algún tipo de coordinador parlamentario y rechazó tener asesores por el breve tiempo que tiene en el puesto desde la suspensión de Patricia Benavides.

“No tengo asesores en este momento, pero en este momento no tengo coordinadores, no he tenido reuniones con ningún congresista en ningún aspecto”, indicó.

En esa línea, aseguró que todas las investigaciones que se encuentran en la Fiscalía de la Nación contra altos funcionarios como parlamentarios “están avanzando de manera diligente”.