Unidad de Investigación

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos de Acción Popular (AP), sean investigados por el delito de organización criminal.

Los seis han sido señalados como miembros de ‘Los Niños’, como se conoce a los parlamentarios de AP que, de acuerdo con la declaración de Karelim López a la fiscalía en febrero, “obedecen todo lo que dice” el presidente Pedro Castillo pese a ser una bancada de oposición.

La decisión de Benavides es parte de la ampliación de la indagación preliminar a la presunta red criminal que direccionaba licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según una disposición fiscal del 30 de setiembre, a la que El Comercio accedió. Por este caso también se investiga a Castillo y al prófugo extitular del MTC Juan Silva.

La jefa del Ministerio Público, además, adecuó el plazo de las diligencias a 36 meses, hasta el 2025.

El documento fiscal indica que los seis parlamentarios de AP habrían obtenido beneficios ilícitos, como el direccionamiento de licitaciones del MTC. Se menciona la lista de siete obras de Provías Nacional que López reveló como parte de su colaboración eficaz. Estas se entregaron durante los primeros meses del gobierno de Castillo. Los ganadores de los contratos, que suman S/891′855.814, fueron consorcios formados por empresas peruanas y chinas.

“Además de intervenir en las citadas contrataciones, habrían respaldado la gestión” de Castillo y Silva “mediante sus votos en el Congreso”, ya sea “en contra de la moción de vacancia presidencial o contra la censura/interpelación de ministros”, señala el documento fiscal.

Los seis legisladores de AP también votaron “a favor de la cuestión de confianza solicitada por el Gabinete”. A cambio, “solicitaban direccionar algunas contrataciones públicas y contratar al personal de confianza que ellos proponían en distintos ministerios, entregando para ello los currículos correspondientes” a Castillo. Algunos puestos requeridos habrían sido en el Ministerio de Vivienda.

—Mandos medios—

En la organización criminal, los seis legisladores de AP serían “mandos medios, constituyendo el denominado ‘brazo congresal’, que además estaría conformado por otros congresistas en proceso de identificación, todos los cuales con su rol garantizaban la permanencia de la aludida organización en el Poder Ejecutivo”, indica el documento fiscal.

De acuerdo con la investigación y declaraciones de colaboradores, los congresistas de AP habrían sido captados por Auner Vásquez, el abogado chotano que fue jefe del gabinete técnico de Castillo hasta diciembre del 2021.

Vásquez, coordinador de la presunta red criminal, le hizo ese planteamiento a Castillo para “garantizar la permanencia de él en el Poder Ejecutivo, indicándole que a cambio estos [los parlamentarios] estarían solicitando obras, direcciones y ministerios”. Por tanto, el mandatario ordenó a Vásquez que los parlamentarios “accedan a todo”.

En esa línea, el colaborador eficaz 03-2022-EFICCOP, en su declaración del 26 de agosto, indicó que Castillo “ordena que les den lo que piden a los congresistas para que esté blindado y no lo vaquen, que él les ordena a los ministros para que accedan a todo, designando a Vásquez para que maneje los tratos políticos, y que coordine con los ministros y viceministros para que pueda aceptar el apoyo a los congresistas aliados”.

El mismo colaborador agregó que, además de los legisladores de AP, de los cuales Vásquez se encargaba, el ministro Roberto Sánchez “se hizo cargo de los congresistas de Juntos por el Perú”. Sánchez, parlamentario de JP, es titular de Comercio Exterior y Turismo desde que Castillo asumió la presidencia.

—Reuniones en Palacio—

Hay varias reuniones de ‘Los Niños’ con el presidente Castillo y Auner Vásquez.

El 25 de agosto del 2021, Doroteo, Vergara, Flores, Espinoza y López se reunieron con Castillo desde las 7:22 p.m. hasta las 9:42 p.m. El mismo día, Castillo despachó con el ministro Silva entre las 8:13 p.m. y 9:58 p.m.

El 14 de setiembre del mismo año, Doroteo, Vergara, Mori, Flores, Espinoza y López se reunieron con Vásquez. En la misma fecha, Doroteo, Mori y Flores visitaron a Beder Camacho, entonces subsecretario general de Palacio.

Sobre el 14 de setiembre del 2021, el colaborador 03-2022 declaró que ese día se reunieron Vásquez, los seis legisladores de AP “y otros que no recuerdo”.

“Al término de la reunión, Vásquez buscó a Bruno Pacheco y le dijo: ‘Ya está todo coordinado, tenemos el apoyo de Acción Popular, pero me han pedido 12 direcciones de órganos estatales a cambio’, y le entregó 12 sobres que contenían currículum vitae de terceros, refiriéndole que eran uno por cada congresista, y los nombres de las direcciones a los cuales deberían ser designados, indicándole a Bruno Pacheco que todo ya estaba aprobado por el presidente”.

Según el registro de visitas al Despacho Presidencial, Hilda Portero, José Arriola y Wilson Soto, también congresistas de AP, visitaron a Cabrera el 14 de setiembre. Estuvieron al mismo tiempo que los otros seis miembros de su bancada.

—En el despacho—

En la disposición fiscal se menciona que Li Quingyong visitó el despacho del congresista Doroteo el 13 de enero de este año. Él es representante de China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú, firma que, a través de un consorcio, ganó una licitación de la lista entregada por López. Li Quingyong se reunió con Beatriz Mejía Espejo, asistenta del despacho, entre las 10:09 a.m. y las 11:42 a.m.

El mismo día, entre las 10:15 a.m. y las 11:42 a.m., Mejía recibió a Alexander Aguilar Quispe, quien, junto con su hermano Roberto Aguilar Quispe, fundó INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., empresa que participó, en consorcio, en cuatro de las siete licitaciones de la lista.

En su declaración a la fiscalía, Karelim López dijo que INIP estaba relacionada con ‘Los Niños’.

En setiembre de este año, El Comercio reveló que el archivo con la lista de las siete licitaciones, parte del USB que López entregó a la fiscalía en el mes de febrero, se modificó por última vez el 2 de setiembre del 2021, tiempo antes de que se decidiera la buena pro de esas obras. El archivo de la lista, según López, lo obtuvo de la computadora de Bruno Pacheco, quien fue secretario general de Palacio.

Indagación preliminar

El 5 de mayo de este año, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, inició una investigación preliminar contra los seis congresistas de Acción Popular y el entonces ministro Juan Silva, por los delitos de tráfico de influencias y colusión, respectivamente.

Semanas después, Sánchez incorporó a Pedro Castillo en la indagación, convirtiéndose así en el primer presidente en ejercicio investigado de manera preliminar por el Ministerio Público.

Colaborador: Bazán y Castillo coordinaron designación de ministra

El 15 de febrero, Sigrid Bazán visitó a Miloslavich en la sede del MIMP. La ministra juró el cargo el 8. Foto: Mimp

Un colaborador eficaz del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder reveló el papel que la parlamentaria Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) tuvo, según su testimonio, en la elección de Diana Miloslavich como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Tengo conocimiento [de] que la congresista Sigrid Bazán coordinó con el presidente Pedro Castillo la designación de la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, como parte de su cuota de poder en el Ejecutivo, asegurándose el presidente un voto más en contra de la vacancia”, sostuvo el colaborador eficaz 04-2022-EFICCOP a la fiscalía.

La declaración, a la que El Comercio accedió, es del 31 de julio de este año.

La noche del 8 de febrero de este año, Miloslavich juró el cargo como parte del Gabinete encabezado por Aníbal Torres.

El mismo día de la juramentación, pero en la mañana, Bazán registra un ingreso a Palacio de Gobierno. El motivo: “Reunión SPR [señor presidente de la República] con congresista”. La cita, entre las 11:03 a.m. y 11:34 a.m. Fue autorizada por Beder Camacho, entonces subsecretario general de Palacio.

Según el colaborador, Castillo le pidió a Bazán que le diera un nombre para la cartera de la Mujer. En un primer momento, la parlamentaria mencionó a Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap). Sin embargo, Huanca no aceptó.

En una nota publicada el 17 de febrero de este año, Huanca reconoció a El Comercio que Castillo la llamó para ocupar el MIMP, pero no aceptó.

Ante la negativa de Huanca, según el colaborador, Bazán dio el nombre de Miloslavich al presidente Castillo.

Una semana después de su nombramiento, Bazán visitó a la ministra en la sede del MIMP.

—Un día antes—

Además de la visita del 8 de febrero, Bazán registra otras reuniones con Castillo en Palacio. La primera se dio el 1 de octubre del 2021.

El 6 de diciembre del mismo año volvieron a reunirse. Este encuentro se dio un día antes de que se votara la admisión a debate de la primera moción de vacancia contra Castillo. Bazán votó en contra .

La legisladora también votó en contra de la moción de vacancia presidencial que se puso a debate el 28 de marzo.

—”Es falso”—

En diálogo con El Comercio, Bazán negó la versión del colaborador. “Es falso. No propuse a la señora Miloslavich y mi posición y la de mi bancada en contra de la vacancia es institucional, no ha dependido ni depende de un ministerio”. Bazán no respondió si propuso a Huanca para el MIMP. Por su parte, Miloslavich dijo que Bazán no la llamó para ser titular de la Mujer, pero que Huanca sí lo hizo. “Me consultó si aceptaría ser ministra”.