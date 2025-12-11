El Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por su presunta participación en el delito de colusión, vinculado al proceso de promoción para la entrega en concesión de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte, conocido como caso IIRSA Norte.

La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del equipo especial Lava Jato, solicitó ocho años y medio de una pena privativa de libertad contra Kuczynski y para el coacusado José Ortiz.

La acusación se dirige específicamente por el delito de colusión en agravio del Estado, e incluye a otros imputados como Sergio Bravo y Alberto Pasco-Font, para quienes se solicitaron nueve años de prisión.

El requerimiento acusatorio detalla que Kuczynski habría aprovechó su condición de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de ProInversión, entre 2004 y 2005, para llevar a cabo reuniones con Jorge Barata para favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, que luego se integraría como la Concesionaria IIRSA Norte S.A.

Dicho favorecimiento se materializó supuestamente a través de la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión, en desmedro de los intereses del Estado peruano. Los hechos específicos imputados datan del 30 de junio de 2005, cuando el exmandatario participó directamente en una sesión del Consejo Directivo de ProInversión que ratificó el contrato de concesión suscrito con la empresa brasileña.

Recientemente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó un recurso legal presentado por la defensa del expresidente, con el que buscaba declarar prescrito el delito de colusión en este caso.

La resolución del máximo tribunal concluyó que los plazos de prescripción aún no se han cumplido y ratificó la continuidad del proceso penal en su contra.