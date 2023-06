La Fiscalía de la Nación (FN) archivó la denuncia que presentó una ciudadana contra 40 congresistas por el presunto delito de cohecho pasivo propio, por haber votado en contra de la moción que proponía interpelar al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Francisco Silva Villegas, en noviembre del 2021.

Esta es una denuncia diferente a la investigación que continúa en curso ante la FN en contra de una treintena de congresistas, entre ellos los de Acción Popular (AP) como Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Luis Flores, Raúl Doroteo; así como contra Silvia Monteza, Pasión Dávila, entre otros. Contra los cuatro primeros la FN presentó una denuncia constitucional el pasado 16 de mayo que se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

En la reciente denuncia archivada, la ciudadana Liz Johvana Liberian Valencia, afirmó que había una vinculación entre los votos emitidos en la moción de Orden del Día N.° 1057, de fecha 10 de noviembre de 2021 y el informe periodístico propalado por el programa “Panorama”, donde se informó que el colaborador eficaz Zamir Villaverde habría revelado, al interior de una carpeta fiscal, que se efectuaron pagos de US$ 3.500 a favor de congresistas de los partidos Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular, entre otros, para impedir la censura de Silva.

Los parlamentarios denunciados fueron María Grimaneza Acuña Peralta, María Antonieta Agüero Gutiérrez, José María Balcázar Zelada, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas, Digna Calle Lobatón, Waldemar José Cerrón Rojas, Isabel Cortez Aguirre, Flavio Cruz Mamani, Victor Raúl Cutipa Cama, Freddy Ronald Diaz Monago, Alex Randu Flores Ramírez, Idelso Manuel Garcia Correa, Luis Roberto Kamiche Morante, Nieves Esmeralda Limachi Quispe, Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, Heidy Elizabeth Juárez Calle, Elizabeth Sara Medina Hermosilla y Segundo Toribio Montalvo Cubas.

Junto a ellos, estaban Margot Palacios Huamán, Alex AntonioParedes Gonzales, Alfredo Pariona Sinche, Luis Raúl Picón Quedo, Kelly Roxana Portalatino Avalos, Wilson Rusbel Quispe Mamani, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Abel Augusto Reyes Cam, Edgard Cornelio Reymundo Mercado, Janet Milagros Rivas Chacara, Silvana Emperatriz Robles Araujo, Roberto Helbert Sánchez Palomino, Alejandro Soto Reyes, Rosio Torres Salinas, Cheryl Trigozo Reátegui, Héctor Valer Pinto, Elías Marcial Varas Meléndez, Lucinda Vásquez Vela, Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez, Karol Ivett Paredes Fonseca y Hitler Saavedra Casternoque.

Ante ello, el pasado 10 de abril, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, le informe si es que el Colaborador Eficaz N.°CE-02-5D2FPCEDCF-2022 u otros colaboradores, han identificado a los congresistas de la República denunciados por la ciudadana.

Denuncia Constitucional de la Fiscalía de la Nación en contra de Los Niños, se encuentra en el Congreso a espera de su pronunciamiento para continuar con el proceso de investigación.





La respuesta

El pasado 8 de mayo, mediante Oficio N.° 609-2023-FSC-EFICCOP-MPFN, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder respondió que ninguno de sus cuatro equipos tienen información de que los colaboradores eficaces hayan delatado o proporcionado información sobre pagos a los congresistas denunciados.

“( . . ) no tenemos colaboradores eficaces que hayan delatado a los congresistas de la República que se detallan en el cuadro de la referencia, quienes se habrían beneficiado con pagos de sumas de dinero y otros tipos de beneficios a cambio de respaldar mediante sus votos la gestión del entonces presidente de la República, Jose Pedro Castillo Terrones (...)” se indica en una de las cuatro respuestas.

Con dicha respuesta, la Fiscalía de la Nación concluyó que no existía sospecha inicial simple en relación a los hechos denunciados contra los congresistas en mención, por lo que “no es posible iniciar diligencias preliminares” por tales hechos; tanto más cuando, la denunciante no ha explicado, ni siquiera mínimamente, como se habrían verificado los hechos, no bastando para tales fines, contar solo con los votos que habrían dado los denunciados con motivo de la moción.





“De los hechos que se les atribuyen a los congresistas de la República mencionados en el ítem 5, no tiene respaldo alguno en los actuados; puesto que, de lo incorporado a nivel previo, se tiene que, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder informó que no cuentan con ningún colaborador eficaz que haya afirmado que los citados parlamentarios hayan votado el día 18 de noviembre de 2021, contra la moción que proponía interpelar al entonces ministro Juan Francisco Silva Villegas debido a que se habrían efectuado pagos ilícitos a estos”, señalaron en la fiscalía.

El Ministerio Público explicó además que, sobre las capturas de una supuesta declaración mostradas por el programa periodístico mencionado por la denunciante, se desconoce dónde se habría brindado tal declaración; y, de ser auténtica tal versión, también desconocen si el presunto delator; que habría afirmado que se realizaron pagos a parlamentarios de los partidos Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular, identificó a los denunciados antes mencionados como aquellos a quienes se habrían realizado los pagos; puesto que, en el propio reportaje, aparece que el presunto colaborador eficaz dijo: “Me comprometo a señalar a los demás congresistas denominados “Los Niños” en una próxima sesión”.