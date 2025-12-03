La Fiscalía de la Nación expresó su condena tras la captura en flagrancia de Henry Amenábar, fiscal adjunto que fue intervenido tras recibir una supuesta coima de 3 mil dólares en Miraflores, y dijo que promoverá acciones para su destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En un comunicado emitido este miércoles 3 de diciembre, la institución expresó “su más enérgica condena ante este tipo de actos de corrupción”.

Asimismo, aseguraron que exigirán a la fiscalía penal correspondiente que haga todo los esfuerzos para lograr una “condena ejemplar” y a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que realice el proceso administrativo disciplinario para la destitución desde la JNJ.

🚨#Urgente | Pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación. pic.twitter.com/2pdm7sS3tl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 3, 2025

El fiscal adjunto Henry Amenábar, del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja fue intervenido en flagrancia en un baño de un centro comercial de Miraflores luego de recibir una supuesta coima de 3 mil dólares.

Tras estos hechos, el Ministerio Público pidió a través de su comunicado que todos los funcionarios ejerzan sus labores con honestidad, eficiencia y transparencia.