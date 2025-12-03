La Fiscalía de la Nación expresó su condena tras la captura en flagrancia de Henry Amenábar, fiscal adjunto que fue intervenido tras recibir una supuesta coima de 3 mil dólares en Miraflores, y dijo que promoverá acciones para su destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En un comunicado emitido este miércoles 3 de diciembre, la institución expresó “su más enérgica condena ante este tipo de actos de corrupción”.
LEE: Detienen al fiscal Henry Amenábar recibiendo presunto soborno de U$S3 mil en un centro comercial
Asimismo, aseguraron que exigirán a la fiscalía penal correspondiente que haga todo los esfuerzos para lograr una “condena ejemplar” y a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que realice el proceso administrativo disciplinario para la destitución desde la JNJ.
El fiscal adjunto Henry Amenábar, del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja fue intervenido en flagrancia en un baño de un centro comercial de Miraflores luego de recibir una supuesta coima de 3 mil dólares.
Tras estos hechos, el Ministerio Público pidió a través de su comunicado que todos los funcionarios ejerzan sus labores con honestidad, eficiencia y transparencia.
