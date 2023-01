La fiscalía de la Nación autorizó acusar penalmente al expresidente de la Corte Superior del Callao, Daniel Peirano, por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión.

El exjuez superior también es investigado por el escándalo de corrupción que sacudió al sistema de justicia, tras la difusión de los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La acusación contra Peirano se vincula a una denuncia de enero del 2019 por el presunto delito de trafico de Influencias, en agravio del Estado, por su actuación como juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Según las investigaciones, Peirano habría ofrecido nombrar a dos magistradas y mantenerlas en sus cargos a cambio de demorar el trámite de un expediente judicial de interés del exjuez.

Tanto Peirano como las magistrados implicadas han negado ante la fiscalía haber cometido actos de corrupción.

Decisión fiscal “Artículo Primero: Autorizar el ejercicio de la Acción Penal contra el denunciado Daniel Adriano Peirano Sánchez, en su actuación como juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública - cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado”, indica el documento fiscal.





Lee aquí la resolución fiscal:





Pese a los procesos e investigaciones en su contra, Peirano concluyó su carrera profesional como juez en enero del 2021, pasando al retiro por límite de edad. Incluso, afronta en libertad su investigación por el “Caso Los Cuellos Blancos”.

Peirano Sánchez fue presidente de la Corte del Callao entre el 2011 y 2012. Luego a raíz del escándalo de los “Cuellos Blancos del Puerto” y la separación del entonces juez Walter Ríos, asumió la presidencia de forma interina en julio de 2018.

En el 2015 había sido destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura pero un año después el mismo CNM anuló su destitución y lo repuso en el cargo.

La Oficina de Control de la Magistratura en reiterados casos había propuesto su destitución cuando era juez; sin embargo, fueron rechazados como fue el caso del Proceso Disciplinario N.o 096-2020-JNJ. No fue hasta noviembre del 2022, cuando Peirano ya no ejercía como juez, que la JNJ -por mayoría- decidió aplicarle la destitución.