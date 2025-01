La Fiscalía de la Nación reprogramó para el miércoles 22 de enero la citación a Dina Boluarte para que declare por la investigación en su contra por el caso “Cofre”, luego que el abogado de la presidenta descartara que acudiría a la diligencia originalmente programada para hoy miércoles 15.

El Ministerio Público informó esta decisión luego que el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, dijera que no se presentarían porque rechazan la manera cómo se amplió el plazo de esta investigación preliminar, pero que sí lo harían si el Poder Judicial rechazara su pedido para concluir con este caso.

“Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informa que el pedido efectuado por la defensa de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ante el Poder Judicial, no suspende la diligencia de toma de declaraciones. En ese sentido, se ha reprogramado para el 22 de enero”, detalló la fiscalía.

🔎 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informa que el pedido efectuado por la defensa de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ante el @Poder_Judicial_, no suspende la diligencia de toma de declaraciones. En… pic.twitter.com/Et8m7UUNQX — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 15, 2025

En declaraciones a RPP, Portugal comentó que no convalidarían una ampliación que consideran irregular al acudir a la citación, a pesar que la misma Dina Boluarte pidió ser citada para declarar tanto por el caso “Cofre” como por la investigación por presunto abandono del cargo por la cirugía a la que se sometió a mediados del 2023.

“No es que la presidenta no desee asistir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque dentro del plazo y no lo hizo y no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos”, manifestó el abogado este martes.

Al respecto, la Fiscalía de la Nación aseguró que ha cumplido con los plazos establecidos en el Código Procesal Penal.

Cabe recordar que Dina Boluarte aseguró en un mensaje a la Nación que sí respondería ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por lo que la exhortó a que la cite por el caso “Cofre”.

“Desde el inicio de la investigación han transcurrido 79 días (hasta el día del mensaje, 12 de diciembre del 2024) y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable. Señora fiscal de la Nación, desde el 22 de noviembre usted asumió competencias sobre este caso, llámeme y declararé. Se lo pido, se lo exijo en aras del debido proceso”, enfatizó en su pronunciamiento.

El 26 de diciembre, el Ministerio Público procedió a convocar a Dina Boluarte para declarar por este caso el 15 de enero del 2025.