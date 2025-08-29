El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) brinda una conferencia de prensa tras el allanamiento a 14 inmuebles de personas investigadas y vinculadas con el caso Ícaros, que involucra a Nicanor Boluarte y Juan José Santiváñez, considerado por el Ministerio Público como el “hombre clave”.

Sigue aquí la conferencia de prensa:

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Nosotros no trabajamos con cálculo político. Nuestro trabajo es perseguir el delito”, enfatiza el fiscal Carlos Ordaya.

Precisó que era necesario realizar la diligencia de allanamiento para corroborar los dichos de los testigos protegidos. “Esta investigación [...] tuvo una secuencia de hechos desde el 14 de marzo [...] Hemos actuado de forma objetiva”, puntualiza.

El fiscal Carlos Ordaya precisó que era necesario realizar la diligencia de allanamiento para corroborar los dichos de los testigos protegidos. "Esta investigación ... tuvo una secuencia de hechos desde el 14 de marzo ... Hemos actuados de forma objetiva". — Thalía Cadenas (@ThaliaCadenas) August 29, 2025

“No investigamos personas, sino hechos (...) y éstos calzan dentro de un delito seguimos la investigación. Nadie en este grupo tiene nada contra el señor Nicanor (Boluarte)”, exclamó a su turno, el fiscal adjunto supremo Mirko Cano.

Enfatizó que los allanamientos se realizaron tras ser autorizados por el Poder Judicial.

"Tenemos un presupuesto escaso ... para terminar este año necesitamos 81 millones de soles ... ¿Cómo puede un fiscal trasladarse si no hay recursos o pagar peritos? " , cuestionó Cano. — Thalía Cadenas (@ThaliaCadenas) August 29, 2025

El operativo -ejecutado la mañana del miércoles 27 de agosto- incluyó la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria- por una serie de presuntos hechos irregulares que involucran directamente al ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En este caso la fiscalía investiga cuatro hechos: 1.- “Presunto favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior”.

2.-“Presuntos cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales”.

3.- “Presunto favorecimiento ilícito en beneficio de la mina ‘El Dorado’ a cambio de contraprestaciones económicas y otro”.

4.- “Presuntas acciones de encubrimiento real en favor del ‘hombre clave’ de la red criminal”.

Desde el Gobierno, tanto la jefa de Estado, como su Consejo de Ministros en pleno cuestionaron con dureza a la fiscalía. Incluso Dina Boluarte, hizo una cerrada defensa de su hermano y acusó al Ministerio Público de fabricar “muñecos”.

El coordinador anticorrupción Mirko Cano Gamero encabeza conferencia de prensa, que se desarrolla en la sede del Ministerio Público.