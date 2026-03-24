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Fiscalía anticorrupción incautó documentación. (Foto: EsSalud)
Fiscalía anticorrupción incautó documentación. (Foto: EsSalud)
Por Redacción EC

El Ministerio Público inició diligencias en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la concesión del servicio de cafetín-restaurante.

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