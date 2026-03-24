El Ministerio Público inició diligencias en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la concesión del servicio de cafetín-restaurante.

A través de sus redes sociales, la institución informó que la fiscal provincial Magaly Quiroz viene investigando los presuntos delitos de colusión y, de manera alternativa, negociación incompatible, vinculados al proceso de adjudicación a la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C. ligada a la familia de la modelo Brunella Horna.

Como parte de estas acciones, el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque realizó una diligencia de exhibición e incautación de documentos en la Oficina de Administración del hospital, perteneciente al EsSalud.

Se informó que la intervención se ejecutó con apoyo de agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.

🚨 #LoÚltimo | Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque efectuó una diligencia de exhibición e incautación de documentos en la sede de la Oficina de Administración del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo… pic.twitter.com/TzGN2SZg1Q — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 24, 2026

Según precisó la Fiscalía, estas diligencias tienen carácter urgente y buscan recabar información que permita esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

El caso está relacionado con el contrato de concesión del servicio de comedor dentro del establecimiento de salud, firmado a inicios de marzo, el cual ha sido objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en sus condiciones.