Ministerio Público moderniza investigaciones contra el crimen organizado con tecnología europea

El Ministerio Público del Perú incorporó el software de inteligencia ‘Visual Perú’, una herramienta tecnológica entregada por la Unión Europea, que permitirá rastrear la ruta del dinero ilícito, analizar grandes volúmenes de información y fortalecer las acusaciones contra organizaciones criminales.

Este sistema facilitará la construcción de organigramas criminales, la detección de vínculos ocultos entre personas y empresas de fachada, así como el seguimiento de flujos financieros complejos.

Durante el acto oficial, el embajador europeo en el Perú, Jonathan Hatwell, destacó que la herramienta reducirá significativamente los tiempos de análisis estratégico de los fiscales y permitirá presentar de forma clara estructuras delictivas complejas ante los jueces, fortaleciendo los procesos de control y juicio oral.

La ceremonia contó también con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, junto a autoridades del Ministerio Público y representantes diplomáticos, quienes resaltaron que el uso de tecnología avanzada coloca al Perú a la vanguardia regional en persecución penal.

El desarrollo del software forma parte de un proyecto financiado por la Unión Europea e implementado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas, la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana y CIVIPOL de Francia, orientado a reforzar las capacidades de las fuerzas del orden frente al crimen organizado transnacional.