Pedro Cateriano fue denunciado junto a Ollanta Humala por presuntas irregularidades en el puerto de Chancay. (Foto: Congreso)
Redacción EC
El Ministerio Público volvió a rechazar el pedido para que continúe la investigación contra , por presuntas irregularidades en la licitación del puerto de Chancay.

A través de redes sociales, el exministro difundió parte de la disposición emitida por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios donde se confirma que no hay lugar para formalizar una investigación preparatoria por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias contra Cateriano y el expresidente Ollanta Humala.

“Años de una absurda persecución por cumplir con mi deber. En cualquier país civilizado, el que denuncia falsamente, tiene la obligación de indemnizar y los medios que acogen las calumnias, la responsabilidad de rectificar la información”, señaló Cateriano.

La fiscalía se pronunció así contra el pedido que realizó la procuradora pública especializada en Delitos de Corrupción, Yudith Villegas contra la decisión del 22 de enero de este año, cuando otra fiscalía anticorrupción dispuso que no había lugar a formalizar este caso contra Humala y Cateriano.

Tras evaluar la carpeta, la segunda fiscalía volvió a rechazar la posibilidad de seguir con la investigación a nivel preparatorio y confirmó el archivo.

Este caso inició ante la denuncia de un comandante en retiro de la Marina, Gregory Paredes, sobre presuntos incumplimientos del contrato por parte de la empresa “Terminales Portuarios Chancay”.

