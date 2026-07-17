El ministro de Trabajo, Flavio Cruz, -también congresista de Perú Libre- se reunió con tres dirigentes de la llamada Federación Nacional deTrabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú o Fenatep) -sindicato de docentes vinculados al Movadef- el miércoles 15 de julio.

Sin embargo, el portal de transparencia registró la visita de manera extemporánea, un día después de realizada.

Según informó Canal N, la cita presencial tuvo una duración de cincuenta minutos, pero el ingreso de los visitantes recién figuró en la plataforma de transparencia el jueves 16 de julio. La actualización de los datos ocurrió con veinticuatro horas de retraso respecto al hecho.

Tres miembros del Fenatep visitan a Flavio Cruz en su despacho de ministro. (Canal N)

En la reunión en el despacho de Flavio Cruz participaron los dirigentes Mauro Concha Villegas, Segundo Vásquez González y Walter Licla Zamora, cuyos ingresos figuran como registros “extemporáneos” por omisión de registro del encargado de operar el portal de transparencia.

El Fenate, gremio fundado por el expresidente Pedro Castillo, busca recuperar su inscripción oficial ante el Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Público, a pesar de que el Ministerio de Trabajo declaró la nulidad de su registro a mediados de 2023 por el incumplimiento de diversos requisitos técnicos.

Declaraciones de Flavio Cruz sobre formalizar al Fenate

Sobre la posibilidad de formalizar la inscripción del grupo, Flavio Cruz manifestó previamente que toda federación que cumpla estrictamente con la ley tiene la potestad de recibir el reconocimiento formal. El funcionario indicó que, si la agrupación magisterial presenta toda la documentación requerida por la normativa laboral, merece ser validada como sindicato.

“Habría que ver. Si se cumple con todos los requisitos, tiene que reconocerse, pero si no los cumple, habrá que dar una tiempo de absolver y superarlo y si al final no se cumple, no se podría reconocer. Ahí yo soy legalista y eso a veces me trae problemas”, dijo el viernes 10 de julio a RPP.

Recientemente, este jueves 16 de julio, sostuvo ante la opinión pública que el reconocimiento legal del Fenatep no estaba en su agenda, pero luego admitió haber conocido sobre el trámite que lleva a cabo la federación ante su sector el miércoles pasado.

“Acabo de informarme ayer -en una reunión que hemos tenido con la central de trabajadores estatales- que está en trámite, que hay un proceso de inadmisión, que ya se cumplió el plazo ayer para absolver esas observaciones y en esa etapa estamos”, dijo ante la prensa.

“Si cumplen con la ley, pues cumplen y merecerán un reconocimiento; caso contrario, en ese sentido soy legalista, no corresponderá”, agregó.