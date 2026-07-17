(Foto: Presidencia)
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Por Redacción EC

El ministro de Trabajo, Flavio Cruz, -también congresista de Perú Libre- se reunió con tres dirigentes de la llamada Federación Nacional deTrabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú o Fenatep) -sindicato de docentes vinculados al Movadef- el miércoles 15 de julio.

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