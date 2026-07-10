Flavio Cruz es congresista de Perú Libre y acaba de jurar como ministro de Trabajo ante su colega de bancada y presidente, José María Balcázar. (Foto: Presidencia)
Flavio Cruz es congresista de Perú Libre y acaba de jurar como ministro de Trabajo ante su colega de bancada y presidente, José María Balcázar. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

Flavio Cruz, nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y congresista de Perú Libre, dejó abierta la posibilidad de otorgar el reconocimiento oficial a la llamada Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate) -sindicado fundado por el golpista Pedro Castillo-.

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