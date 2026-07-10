Flavio Cruz, nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y congresista de Perú Libre, dejó abierta la posibilidad de otorgar el reconocimiento oficial a la llamada Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate) -sindicado fundado por el golpista Pedro Castillo-.

“Habría que ver. Si se cumple con todos los requisitos, tiene que reconocerse, pero si no los cumple, habrá que dar una tiempo de absolver y superarlo y si al final no se cumple, no se podría reconocer. Ahí yo soy legalista y eso a veces me trae problemas”, dijo este viernes a RPP.

Según dijo, el magisterio atraviesa una división entre el sindicato histórico y facciones regionales agrupadas en la referida federación.

El funcionario recordó que el reconocimiento de dicho grupo fue dejado sin efecto anteriormente por el Ministerio de Trabajo, debido a que no se cumplió con diversos requisitos.

La inscripción del Fenate fue anulada de manera definitiva en el año 2023. En aquel momento, la autoridad administrativa determinó que la constitución de la federación carecía de las actas aprobatorias de las asambleas generales de sus bases integrantes.

Flavio Cruz enfatizó que su despacho evaluará si la entidad cumple con todas las exigencias legales para un nuevo registro. Sin embargo, comentó que la posibilidad de flexibilizar el procedimiento y facilitar la formalización de federaciones de este tipo podría ocurrir pero en el Congreso.

“Por ejemplo, las responsabilidades sectoriales están en cumplir leyes. Si quiero flexibilizar, tendría que llevar el caso al Parlamento, y si el Parlamento lo flexibiliza, ganamos y hacemos más simple el reconocimiento. Pero hay un marco legal que en este momento va a ser complicado modificar o transformar. Hay que cumplir la ley”, explicó.

Vuelve a salir en defensa de Vladimir Cerrón

El también exvocero de la bancada de Perú Libre volvió a salir en defensa de su líder, el prófugo Vladimir Cerrón y señaló que esperan la decisión del Tribunal Constitucional.

“Esperamos que haya justicia porque justicia que tarda no es justicia”, exclamó.

“Vamos a seguir en política seguramente, pero de modo partidario (en Perú Libre) estamos a la espera de lo que pueda suceder con Vladimir Cerrón. Está en manos del Tribunal Constitucional. Esperamos que haya justicia porque justicia que tarda no es justicia. El daño ya está hecho, nos quedamos sin candidato y lo que nos pasó en las elecciones que no pasamos la valla”, acotó.

En relación a la entrega de una medalla de honor en el grado Gran Cruz al parlamentario José Jerí tras su paso por la Presidencia de la República antes de ser censurado por el Congreso, el titular del Ministerio de Trabajo comentó que este tipo de actos responden a una costumbre parlamentaria. No obstante, reconoció luego que esto no se ha cumplido con todos los expresidentes. “Creo que la respuesta está en él, él podría darnos una respuesta”.