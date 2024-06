El alcalde de Magdalena, Francis Allison, dijo que el partido político Alianza Para el Progreso (APP), del cual es militante, le pidió ser candidato a la alcaldía de Lima y que está evaluando esta opción, ya que finalmente dependerá de la democracia interna de su agrupación si se concreta su postulación.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre respondió así cuando se le preguntaron directamente si iba a ser candidato a la Municipalidad de Lima.

“Es muy probable. ¿Por qué no puedo decir sí o no? Porque soy miembro de un partido, de APP, y por ley los partidos tienen democracia interna. Se me ha pedido, por supuesto”, aseveró.

Cuando se le consultó si el propio César Acuña, presidente de APP y gobernador regional de La Libertad, le hizo esa propuesta, respondió: “Me lo ha pedido el partido, así es. Se ha hablado esto, pero habrá en su momento una elección interna”.

Francis Allison, quien ganó las elecciones municipales y regionales del 2022 con APP para ocupar la alcaldía de Magdalena aseguró sentirse capacitado para ser un alcalde de Lima Metropolitana.

Sin embargo, evitó señalar si sus aspiraciones políticas van más allá de la Municipalidad de Lima.

“Yo soy alcalde hasta diciembre del 2026 y para cualquier otra aspiración tendría que renunciar, algo que no voy a hacer. Tengo un compromiso con mis vecinos hasta el 31 de diciembre del 2026. No voy a renunciar y además, aspiraciones políticas tienen todos”, manifestó.