El alcalde de Magdalena, Francis Allison, comentó en “Siempre a las ocho con Milagros Leiva” sobre sus intenciones de postular a la alcaldía de Lima por Avanza País, y destacó su intención de dar continuidad a los proyectos iniciados durante la gestión de Rafael López Aliaga.

El integrante de Avanza País mencionó la labor realizada en la Vía Expresa Sur y la necesidad de finalizar la obra. “¿Qué tiene Rafael López Aliaga de bueno? Obras. ¿Qué tiene de malo? Que las ha hecho un poco desordenadas. Esa vía expresa sur por supuesto hay que terminar lo que falta. Es una buena obra y hay que reconocer que Rafael López Aliaga vio que acá hay una buena obra y ha tenido la valentía de hacerla"; comentó.

Respecto a la construcción de infraestructura, el postulante manifestó su oposición a los viaductos o pistas de altura. Propuso en su lugar la construcción de túneles para prevenir la división de los sectores de la ciudad, haciendo especial énfasis en el proyecto que se evalúa en la avenida Javier Prado.

“Los viaductos están proscritos, prohibidos en las ciudades modernas del mundo. Se hacen túneles, pero el viaducto es una pista elevada que fracciona y degrada la ciudad”, mencionó al recordar que las partes inferiores de este tipo de obras sirven como basurales.

En el eje de seguridad ciudadana, Francis Allison aseguró que buscará llevar lo que denominó como un “modelo Magdalena” a toda la ciudad de Lima para combatir la extorsión y el sicariato como lo ha hecho a nivel distrital, además de asegurar que eliminará la venta de celulares y otros productos robados.

Finalmente, recordó que para ser candidato en el 2026 para la Municipalidad de Lima no necesita renunciar como burgomaestre de Magdalena. “Los alcaldes distritales que vamos a la provincial solo pedimos licencia 30 días antes de la elección. De ahí volvemos hasta el último día de la gestión”, precisó.

En esa línea, y sobre la contienda que se espera el próximo año a nivel de las elecciones regionales y municipales, Allison evitó comentar sobre posibles rivales como Carlos Bruce o Renzo Reggiardo.